Hondureña da a luz a cuatrillizos en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Tras una hora y media en labor de parto, Deysy Marlen Madrid dio a luz a cuatrillizos este sábado en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

A las 10:23 am llegó el primer varón, seguido nació una pequeña a las 10:24 am, posteriormente el segundo varón a las 10:25 am y el parto finalizó con otra niña a las 10:26 am.

El ginecólogo Mauricio Cabellero, quien practicó la inseminación artificial, durante embarazo hasta el parto, informó que los cuatrillizos y la madre se encuentran estables por lo que se estima que el alta médica sea hasta el lunes.

Siendo un parto de alto riesgo para los bebés y la madre, el nacimiento ocurrió en un hospital privado por la razón que tenían que contar con las incubadoras necesarias, la participación de pediatras y personal de enfermería para la asistencia del parto de una hora y media.

El peso de tres de ellos fue de un poco más de cinco libras y una de las niñas pesó casi cuatro libras.

Los bebés se llamarán Lisandro José y Santiago José y las niñas serán llamadas Valentina Lucía y Victoria Lucía.

Ayuda Si usted desea apoyar a esta familia, lo puede hacer donando leche, pañales o ropa haciéndolas llegar al Hospital del Valle en San Pedro Sula.

Sobre la madre

La mujer de 33 años es maestra de educación superior en el Centro Universitario Regional de Occidente (Curoc), está casada y es madre de una niña que cumplirá cuatro años el próximo 17 de octubre. Lleva seis años de casada con el ingeniero José Miguel Murillo.

Ante cualquier tipo de riesgo, Deysy Marlen superó las posibilidades de una complicación ya que para una madre de cuatrillizos existe el peligro de perder mucha sangre y hasta su matriz.

El doctor Caballero explicó que en los procedimientos de inseminación artificial siempre hay riesgo de un embazado múltiple.