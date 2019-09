Juan Orlando Hernández en la ONU: Honduras entre los tres países más afectados por el cambio climático

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente Juan Orlando Hernández dijo este miércoles en la 74 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York (Estados Unidos), que Honduras "ya inició su lucha contra el cambio climático"

"El índice de riesgo climático de Germanwatch, señala que Honduras, Puerto Rico y Myanmar son los tres países más afectados por eventos climáticos extremos en todo el mundo. Sin embargo, ni Honduras, ni Puerto Rico, ni Myanmar son los países que más contribuyen al daño del medio ambiente. ¡Esto no es justo!", argumentó.

LEA: ONU declara una emergencia climática: "Nos estamos quedando sin tiempo"

El líder del Ejecutivo de Honduras preguntó a los presentes: "¿Debemos pagar por la irresponsabilidad de otros países? Me parece que esta es una de las mayores injusticias del Siglo XXI. Hay países hermanos en los que conseguir un vaso de agua, llega a representar una vida… la subsistencia misma. ¿Tendríamos que esperar que en Honduras y en el resto del mundo un vaso de agua signifique una vida, una existencia? Se los dejo a su conciencia. Nosotros en Honduras no podemos esperar".

"Desde hace una decada, anunciaron con bombos y platillos los Fondos Verdes del Clima pero la insensibilidad y burocracia en el manejo, se hace imposible accederlos y me preguntan en mi país: ¿Es eso una vil burla? Tambien se los dejo a su conciencia", dijo el mandatario.

Agregó que Honduras está impulsando sistemas de produccion agrícola adaptados al cambio climático; implementamos tecnología, centros de investigación e innovación agrícola, estructuras protegidas como invernaderos, sistemas de riego inteligente y reservorios de agua.

Pdte. El presidente Juan Orlando Hernández durante la comparecencia en la ONU.

El mandatiario reiteró que Honduras fue anteriormente "el país más peligroso del mundo…ya no lo somos. Teníamos unas de las tasas de homicidios más altas. Hoy la hemos reducido a más de la mitad. Depuramos la policía, instalamos mecanismos de investigación y desarticulamos redes del crimen organizado, construimos cárceles de máxima seguridad y ahora tenemos instituciones fortalecidas".



"Las maras y pandillas han sido el brazo armado de los narcotraficantes. Hoy extorsionan, cometen terribles asesinatos, masacres y logran infiltrarse en manifestaciones, volviéndolas violentas, saqueando, quemando, agrediendo a la sociedad, a los medios de comunicacion y fuerzas del orden público. Estos grupos son aliados y amigos de algunos políticos", expuso.

LEA: Gobierno compra camión antiprotestas para desalojar vías

Argumentó que "las manifestaciones de violencia de estos grupos ilegales afectan la economía, la seguridad y la soberanía nacional. Debemos considerar a estos grupos transnacionales como entes no estatales violadores de derechos fundamentales, como la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18".



"Diganme, si lo que acabo de mencionar no es un verdadero abuso de los derechos fundamentales, ¿por qué hoy en día todavía no podemos encontrar ese respaldo jurídico internacional, que responsabilice a las maras, crimen organizado y narcotraficantes?", expresó.

Denuncia de persecución.

"Hoy denuncio, que por mi lucha contra el crimen organizado, soy sujeto a atentados y ahora a una campaña sucia de desprestigio, liderada por narcotraficantes, mareros, policías corruptos y depurados, asesinos confesos; empresarios coludidos que financian estos criminales y hasta políticos", apuntó.



Para Hernández todo esto es parte de una Realmente es una estructura internacional de carácter político "que no repara en relacionarse con el mundo criminal y promueve el odio, infundiendo miedo a comunicadores sociales, llevándolos a la autocensura por temor, otros cumplen la función de enfermar a nuestra sociedad a traves de redes sociales y falsas noticias".



"Esta historia no es nueva, ni soy el único que la ha vivido. Este es un tema de dimensiones globales", dijo.

Migración

Hernández expresó que organizaciones criminales, coyotes, ONG y políticos sin escrúpulos buscando desestabilizar el gobierno, organizaron caravanas de migrantes, en las cuales miles de niños, padres, madres, incluso embarazadas, arriesgaron su vida en un sendero de crueldad, explotación y falsas promesas.

"No es esto un delito? Claro que lo es, porque esta en riesgo la libertad y la vida del ser humano", afirmó.

LEA: Honduras y Estados Unidos firman histórico acuerdo migratorio



"En el 2014 que inicié mi presidencia dije que la migración irregular debía ser atacada en sus raíces, con responsabilidad compartida y diferenciada, fortaleciendo la institucionalidad, con seguridad y prosperidad", sostuvo.



Concluyó que "los estados debemos promover oportunidades para apoyar a los excluidos y vulnerables. Honduras está haciendo su parte, con políticas macroeconómicas responsables, generando estabilidad al país, que nos permite promover inversiones, empleos; y además acceder a créditos concesionales de organismos multilaterales para infraestructura productiva y social".