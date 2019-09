Estados Unidos deporta otras 81 familias hondureñas

Tegucigalpa, Honduras.



Estados Unidos deportó este viernes 81 familias hondureñas, con lo que la cifra de expulsados por las autoridades estadounidenses en lo que va de 2019 superó los 85,500, informó la vicecanciller de Asuntos Migratorios, Nelly Jerez.



Los núcleos familiares (padres que han viajado con sus hijos), cuyo número de integrantes no fue precisado, llegaron a la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, y fueron recibidos por Jerez y otros altos cargos hondureños.



La funcionaria indicó que el retorno de familias hondureñas desde EE.UU. envía "un mensaje claro de que las autoridades estadounidenses no están permitiendo el ingreso irregular, aunque sean adultos acompañados de menores de edad".



"No se dejen engañar, la mayoría de las familias retornadas cuentan que les pagaron a coyotes (traficantes de personas) entre 7,000 y 12,000 dólares porque les aseguraron que al ingresar con niños podrían permanecer en Estados Unidos", subrayó.



La vicecanciller aseguró que "es mentira" que los hondureños podrán ingresar a territorio estadounidense sin problemas y señaló que los menores "no son escudos fronterizos".

Los migrantes son enviados en avión desde Estados Unidos.

Agregó que las autoridades migratorias estadounidenses no están permitiendo el ingreso irregular a su territorio de inmigrantes.



Dijo además que el retorno de familias hondureñas se hará de "manera periódica" desde Estados Unidos, cuyas autoridades deportaron la semana pasada a un grupo de 122 hondureños en un vuelo en el que también



Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron este jueves a un grupo de 122 hondureños indocumentados, 55 menores y 67 padres, en un vuelo en el que también llegó al país el director interino de Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), Matthew Albence.



El jefe de Migración de EE.UU. instó a los hondureños que pretenden migrar de manera irregular a que " no arriesguen sus vidas ni gasten su dinero porque no podrán quedarse en los Estados Unidos".



Los deportados de hoy se suman a los 85.513 hondureños que han sido retornados al país en lo que va de 2019, según cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras.

Al 31 de agosto las cifras reportaban 38.323 migrantes que solicitaron asilo en Estados Unidos, de los cuales 13.728 son hondureños.

Del total de inmigrantes, detalla el documento, 29,508 provenían de Estados Unidos, 53,609 de Estados Unidos y 2,396 de Centroamérica, Suramérica y Asia.



Jerez indicó que la deportación de hondureños debido a las medidas de seguridad que las autoridades estadounidenses y mexicanas están implementando en la frontera para evitar el ingreso irregular de migrantes a EE.UU.



"Solo está semana fueron retornados de estas dos naciones norteamericanas 2,191 compatriotas que fueron capturados en México o en el momento de ingresar a los Estados Unidos", enfatizó.



El acuerdo migratorio alcanzado en junio entre EE.UU. y México establece la aplicación de los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM), más conocida como "Permanezcan en México", que permite a Washington devolver a territorio mexicano a los solicitantes de asilo que llegan a su frontera sur, para que esperen allí a que se resuelvan sus casos en Estados Unidos.



Bajo el programa, Estados Unidos ya ha devuelto a México este año a más de 38,323 inmigrantes, de ellos 13,728 son hondureños, de acuerdo con cifras oficiales.