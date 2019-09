Tegucigalpa lista para conmemorar los 441 años de su fundación

Tegucigalpa, Honduras.



Tegucigalpa, la capital de Honduras, con 1.5 millones de habitantes, iniciará mañana, sábado, marcada por una severa sequía, los festejos conmemorativos a los 441 años de su fundación como un pueblo minero. Su fundación se remonta hacia el 29 de septiembre de 1578.



"Encantado de llegar a Tegucigalpa, nos vemos mañana para cantar en el 'chonguengue' (carnaval)", dijo a su llegada hoy a Tegucigalpa el artista dominicano Eddie Herrera.



Herrera, intérprete de temas como "Pégame tu vicio", "Eres ajena", "Carolina" y "A dormir juntitos", entre otros temas a ritmo de merengue, es uno de los artistas que participarán en los festejos de Tegucigalpa, que está situada en la región central de Honduras a unos 960 metros sobre el nivel del mar.



El carnaval y desfile de carrozas, entre otras actividades previstas para mañana se celebrarán en un bulevar en el extremo oriente de la ciudad, el que ha sido cerrado para la ocasión.



La ciudad, que desde el 20 octubre de 1880 es la capital de Honduras, cumple años el 29 de septiembre y su santo patrón y escudo es San Miguel Arcángel.

Vista de la Catedral de Tegucigalpa

Este año, la capital se ha visto severamente afectada por una sequía que tiene a sus habitantes recibiendo agua potable cada siete días, aunque hay sectores que llega cada diez o quince, mientras que otros compran el líquido a cisternas que se abastecen en estaciones del estatal Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa).



"Yo compro cada quince días una cisterna que me cuesta 1,000 lempiras (40.3 dólares), pero el problema que tengo ahora es que me está costando conseguirla por la falta de agua que tiene la ciudad, las cistenas también están racionadas", dijo a Efe Humberto Romero, propietario de un puesto popular de comidas en el centro de la ciudad.



El alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, le reiteró hoy a los capitalinos que "hay que cuidar el agua porque no hay".



"Le pedimos a Dios que nos traiga mucha lluvia para que se llenen las represas y no tengamos problemas en el verano de 2020", recalcó el jefe del gobierno local.



El agua por la que claman los habitantes de Tegucigalpa llegó en la noche del jueves de manera torrencial, pero no ha sido suficiente para suplir la demanda, principalmente para llenar las dos represas más importantes que tiene la ciudad. Para llenar las represas se necesitan varias semanas de lluvia.

Monumento del señor Jesucristo, mas conocido como el Cristo de El Picacho, a 1,327 metros de altura.

Entre las amenazas de lluvia para hoy y mañana, la Real de Minas Villa de San Miguel de Tegucigalpa, nombre con el que fue fundada por un puñado de españoles, centenares de sus habitantes han venido trabajando afanados esta semana en los preparativos para los festejos de mañana.



"Esperamos que la lluvia, que nos afectó anoche, hoy y mañana no nos atrase", dijo a Efe Raúl Chacón, un obrero que trabajaba en la última fase del montaje de un escenario donde mañana funcionará un restaurante de dos niveles.



En condiciones normales del clima, septiembre es un mes de lluvias en Tegucigalpa, lo mismo que octubre y noviembre, cuando finaliza el invierno, el que, cuando no hay alteraciones de la naturaleza, inicia en mayo.



Tegucigalpa es una ciudad que urbanísticamente creció desordenada y una mezcla de edificaciones coloniales que contrasta con la arquitectura moderna que resalta en varios puntos, principalmente hacia el oriente.



La capital hondureña está conformada por Tegucigalpa y la ciudad gemela de Comayagüela, ambas separadas par el río Grande o Choluteca, que las cruza, aunque rige una sola alcaldía municipal para las dos.