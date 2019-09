Alumnos se toman el Itla en rechazo al nuevo director

La Ceiba, Atlántida.

Desde hace dos semanas está tomado el Instituto Técnico del Litoral Atlántico Marcó Herminio Fajardo (Itla) de esta ciudad por estudiantes, padres de familia y docentes, inconformes por el nombramiento de un nuevo director por las autoridades departamentales de Educación.

La dirección departamental de Educación de Atlántida nombró como nuevo director al docente Juan José Rosales en sustitución de Regis Benedit, quien desde 2011 estuvo en el cargo de manera interina.

Debido a esta decisión, un grupo de estudiantes, padres de familia y docentes mantienen tomadas las instalaciones del Itla desde el 9 de septiembre. “El nuevo director que han nombrado nos vino a explicar la parte legal para convencernos, pero hasta que se restituya al profesor Regis Benedit soltaremos”, sentenció Brigitte Ramírez, presidenta de los alumnos del Itla. “Como padres de familia queremos que el señor Juan José Rosales nos presente la legalidad de su nombramiento, ya no se trata de afinidad, se trata de legalidad. El día que la comisión del instituto fue a la departamental no pudieron comprobar que este señor estuviera legítimo para el cargo de director del instituto”, dijo Jeni Colindres, presidenta de la sociedad de padres de familia de este colegio. Juan José Rosales, quien no ha podido ingresar al colegio por dicha toma, lamentó que algunas de estas posiciones vienen de otros sectores. Sobre su nombramiento, aseguró que tiene todo el derecho de solicitarlo. “Uno pide adonde más le favorezca. Yo vivo cerca y tengo los requisitos, tengo la plena capacidad para dirigir el Itla, por lo tanto el derecho tiene que valerse”, alegó Rosales. Por su parte, Ana Salinas, directora departamental de Educación en Atlántida, aclaró que este nombramiento está basado en ley.

“El licenciado Regis Benedit estaba en el Itla con una resolución de la autoridad. él es subdirector de la Escuela de Agricultura John F Kennedy y, por cuestiones de seguridad, en su momento él presentó un expediente. Se le hizo una resolución desde 2011 para que estuviese desempeñándose en dicho instituto”, recordó Salinas.

Asimismo, la funcionaria aclaró que el puesto del director del Itla estaba vacante desde esa fecha “y una persona aspiró a él conforme a su derecho. Eso fue lo que hicimos, cumplir lo que esa persona venía solicitando desde 2018 a través de sus apoderados legales”, aclaró.

Benedit lamentó la forma en cómo lo han tratado las autoridades educativas tras este nombramiento.