Lanzan en Honduras la primera app de salud sexual integral  

Tegucigalpa, Honduras.

Como una opción tecnológica de acceso a información sobre educación sexual integral nace Reproductiva, la primera aplicación móvil en Honduras de esa temática, que pretende crear una plataforma en la que los usuarios fortalezcan sus conocimientos en estos temas.

La aplicación surgió en el marco del concurso Innovación en Salud, que promueve la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). En octubre 2018, la facultad de Medicina de la UNAH, por medio de la doctora Adriana Zúniga y el Ingeniero Erick Gallardo decidieron participar en dicho concurso con dos APPS: Tu Hospital Honduras y Reproductiva.

Conversatorio sobre necesidad de hablar de educación sexual y reproductiva en honduras

Actualmente Honduras ocupa los primeros lugares en embarazos en adolescentes en toda la región, según la Comisión Económica para América Latina, es la segunda nación por debajo de México con más embarazos de adolescentes en América Latina.

En ese contexto se crea Reproductiva, la primera aplicación móvil sobre salud sexual integral en Honduras. “Hablar de sexo es un tabú aún en nuestros días, pero con esta aplicación queremos empoderar a la ciudadanía sobre sus derechos sexuales y reproductivos”, dijo la doctora Adriana Zúniga, creadora de Reproductiva.



En noviembre 2018 Participación en Grants OPS 2018 “Improving Information Systems for Health (IS4H) in the Américas”, proyecto que ganó el financiamiento para desarrollar la aplicación móvil entre más de 170 proyectos de países miembros de la OPS.



La aplicación es gratis y ya puede ser descargada en sistemas Android y en las próximas semanas estará disponible para sistemas IOS.

Logotipo que identifica la aplicación.

"Al descargarla, los usuarios y usuarias tendrán acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos, Educación Sexual integral, Educación sexual para padres y madres, información para el conocimiento de nuestros cuerpos, Métodos Anticonceptivos, Diversidad Sexual, Enfermedades de transmisión sexual, Violencias con énfasis en violencia sexual, prevención de cáncer cérvico uterino y mama", dijo la creadora de Reproductiva.



“Desde Reproductiva queremos abordar la sexualidad desde la perspectiva de padres, ¿Qué hacer o decir cuando sus hijos les consulten sobre temas vinculados a la sexualidad? Queremos hablar sobre menstruación porque es muy importante conocer nuestro cuerpo y hacerlo desde una visión integral”, dijo Zúniga.



La aplicación móvil tendrá un espacio de opinión, ahora conocido como Blogueros/Blogueras, que permitirá tener acceso a escritos de expertos y activistas sobre temas relacionados a la sexualidad, feminismo, nuevas masculinidades, mitos sexuales, disfunción sexual, maternidades deseadas, diversidad o disidencia sexual, activismo LGTBI, género, VIH, Trastornos de la sexualidad, sexualidad en el adulto mayor, entre otros.







Piedad Huerta, representante de la OPS en Honduras dijo que, Reproductiva permitirá a los jóvenes tener en sus teléfonos móviles una aplicación en la cual podrán hacer cualquier tipo de pregunta, que les ayudará a poseer una vida sexual mucho más sana.



“La aplicación llegó en un momento importante. Es más necesaria que nunca porque en Honduras tenemos un alto índice en embarazos de adolescentes, tenemos un índice también muy alto de enfermedades sexuales, el VIH en el país no ha disminuido a pesar que deberíamos tener tasas más bajas. Eso lo que nos dice es que, necesitamos promover información efectiva, al alcance de la mano", expresó Huerta.



Asimismo afirmó que generalmente los jóvenes no se atreven a preguntar, les da vergüenza, les da pena pedir información o acudir a un centro de salud a pesar que necesitan tener conocimiento para evitar un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual.



La OPS es el financiador del proyecto, mismo que busca fortalecer el acceso que todos y todas tienen a la salud en todas sus áreas.



La aplicación móvil será presentada a organizaciones, centros educativos y centros de prevención de violencia, para que la población en general pueda tener acceso a ella y a sus contenidos.