Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras no cesa de provocar cortes de energía eléctrica en diferentes sectores de Honduras.

Para este miércoles 18 de septiembre, los sectores perjudicados serán varios municipios de Cortés que no tendrán luz eléctrica por alrededor de 7 horas.

A continuación los sectores afectados:

San Pedro Sula (De 8:30 am a 4:30 pm)

Municipalidad de Villanueva

Barrio El Centro

Barrio Cabañas

Barrio Las Flores

Barrio San Ramón

Barrio Manuel Bonilla

Colonia Martín Fajardo

Colonia Agua Azufrada



Pimienta (De 8:30 am a 4:30 pm)

Aldea La Venta

Pimienta Vieja

Potrerillos

La Sarrosa

Nueva Garroba

Aldea Sabana de Juarez

Aldea San Miguel

Incal



Potrerillos (De 8:30 am a 4:30 pm)

Zip Caracol y Zonas Aledañas



El Progreso (De 8:00 am a 4:00 pm)

Barrio Las Delicias

Hotel Rubí

Clínica Rubí

Panificadora La Popular

Clínica Los Ángeles

Hotel Plaza Victoria

Banco Occidente

Comercial Murillo

Aire Frío

Zonas Aledañas



San Francisco de Yojoa (De 8:30 am a 4:00 pm)

El Zapote

Tapiquilares

San Buena Ventura

Río Lindo

Generadora Río Blanco

San Francisco de Yojoa

Quebradas de Agua



Omoa (8:30 am a 4:00 pm)

Barrio San Antonio

Camino Nuevo

Generadora El Reto Los Laureles