Abren sede para realizar con seguridad pruebas de manejo en Tegucigalpa

Compran camión para liberar vías en tomas TEGUCIGALPA. El presidente Juan Orlando Hernández mostró ayer el nuevo camión remolcador de la Policía Nacional que será utilizado para despejar las diferentes vías cuando los manifestantes atraviesen furgones o rastras durante acciones de protesta. Según Casa Presidencial, el anuncio lo hizo el mandatario en la inauguración del Centro de Capacitación Vial y Evaluación de Conductores de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Hernández dijo que “cuando los vehículos obstruyen el paso, se convierte en delito y el procedimiento es decomisarlos”. Añadió que ante los últimos incidentes que han ocurrido durante protestas violentas “muchos hondureños se han manifestado a través de medios de comunicación y el 911, que cuando se bloquean las calles, interrumpen el trabajo de la gente o va para un centro hospitalario y no puede pasar”. El mandatario señaló que “no se puede seguir atacando la economía del país o a las personas con el ánimo de protestar, todos tenemos derecho a protestar, lo importante es no afectar a los demás”.

“Cuando se ponen esos vehículos tapando el paso, me explicaba el director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Gerzon Velásquez) y de la Policía Nacional (David Aguilar Morán) que es delito”, recalcó el presidente Hernández. Capacidad. El camión fue exhibido ayer durante un evento.