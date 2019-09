Decenas de barrios y colonias no tendrán energía mañana

San Pedro Sula, Honduras

Decenas de colonias permanecerán sin energía el día de mañana, martes 10 de septiembre, debido a los cortes programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Tome de los sectores que se verán afectados.

San Pedro Sula de 8:00 am a 4:00 pm



Centro de Cofradía

Parque El Cusuco

Bombas de Agua de San Pedro

Colonia Miguel Paz Barahona

Colonia Lisandro Paz

Colonia Rivera Fajardo

Colonia San Bartolo

Colonia Los Angeles

Colonia 4 de Febrero

Colonia Arevalo

Colonia San Isidro

Colonia Miramontes

Colonia Mezcalar

Colonia Guadalupe

Colonia San Juan Bosco

Colonia Tito Consani

Barrio El Campo

Colonia La Hoya

Colonia Las Flores

Colonia San Manuel

Colonia Milenium

Colonia 9 de mayo I

Colonia 9 de mayo II

Colonia El Paraíso II

Colonia Santo Domingo

Colonia Villas de Cofradía

Colonia Matamoros

Colonia La Primavera

Colonia Salazar

Colonia Las Colinas II Etapa

Colonia Villa de los maestros

Colonia Altos de Cofradía I y II

Colonia Senderos de Occidente

Colonia Cacao I, II y III etapa

Colonia La Victoria

Colonia Suvahn





Municipio Tocoa, Colón de 8:00 am a 5:00 pm



San Isidro

Los Pinos

La Ceiba

La Independencia

Los Laureles

La Lempira

Tamarindo

Parte de la Salomón

Manga Seca

La Occidental

Texaco Basha

Hospital Bajo Aguán



Aldeas:

Guapinol

La Concepción

Ceibita

La Bolsa

Hacienda Ganaderos del Norte

Cayo Sierra

Zamora

Cayo Campo La Bolsa I y II





Occidente de 08:00 am a 4:00 pm



Municipio de San Rafael, Lempira

Las Aldeas:

San José

El Roblón

Sinaí

Teocinte

El Higuito

San Antonio

Queruco

El Eden

Campanario

Las Delicias

Malapa

San Miguel

Agua Sarca

Los Lirios

Mogote

San Pedrito

Lagunetas

El Alto

Santa Lucia

Suyapa

Dolores

Las Brisas

El Aguacatillo

La Cañada

ElMango



Las Vegas La Unión Lempira

Nueva Paz

Macincal

Los Barrientos

Los Ponces

Los Ramos

Las Casitas

El Pinabetal

San Carlos

Las Peñas

LosLlanos

El Sitio

San Bartolo

Los Naranjos

Clínica

Guayabita

Taragual



La Iguala Lempira:

Rio Colorado

Rio Blanco

Zapote

El Tablón

Las Pilas

La Joya

Derrumbado

La Montañita

Jacan

Las Brisas

San Miguel

La Laguna

Adobales

Las Olominas

Las Vegas

La Hacienda

El Patastillo

Buena Esperanza

Buenos Aires

Las Playas



Santa Bárbara:

Campamento

Robledal

Barbasco

Nueva York

El Danto

Quiscamote

San Jeronimo

Concepcion

El Campo



Campamento del Níspero

Santa Barbara:

Agua Blanquita

Ceibita Sur

Tencoa

El Moguete

La Ceibita

Gualjoco

Santa Rita de Oriente

Los Anises

La Cuesta

Cerro Grande

Los Bancos

La Laguna

El Aguacatal

La Zona

Llanos del Conejo

Jilote

Farolito

Galeras

Los Naranjos

Renovacion 88

Vella Vista

La Invacion

Enguaya

El Pozo

Piedras Cargadas

El Escondido

El Ocote

Las Crucitas

Ojo de Aguita

Los Rodrigues



El Nispero:

Nejapa

El Tontolo

El Paraiso

Santa Cruz





La Arada:

El Palmo

La Cuchilla

Maipor

La Mina

El Ocotillo

Sorca

Hierba Buena

Los Laureles

Los Pases

El Ocotal

Tierra Colorada

Buena Vista

Laguna

Candelaria

El Volcan

Caublotal

El Tular

Los Planes

Las Marias

Los Pases

El Voqueron

Plan de La Tierra

Brisas de Oro

El Dante



Nueva Celilac:

Palo Verde

Corral Viejo

Las Granjas

El Portillo

Las Graditas

San Geronimo del Pinal

La Aradita

Nueva Jalapa

Las Crucitas

El Capulin

San Nicolasito

Viejo Celilac

Valle de la Cruz

San Antonio



San Nicolas:

Guayabitos

Santa Cruz

La Cuchilla

San Manuel del Triunfo

El Descansadero

El Paso de los Alapas

Cruz Grande

Choloma

El Porvenir

Linderos

Aldea los Bu

Junta de Quebrada

Los Pinos

El Naranjo

Zapotillo

Rio Frio

Agua Buena

La Haciendita

Quebrada Honda

Resumideros

Las Flores



Atima:

Lempa

San Pedrito

San Pedrito

Berlin

Buena Vista

Talanga

Nueva Victoria

Rio Frio

Pacayal

Ceibita

Resumideros

Hierba Buena

Lagunitas

Alto Grande

El Campesinado

El Yeso

El Portillito

Los LLanitos

Camalotes

El Campo

Lempira

San Bartolo

El Naranjito

Pompoa