Más de 100 contratos ociosos amenazan finanzas de Enee

Tegucigalpa, Honduras.

Una de las principales pesadillas que agobia a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) son los más de cien contratos de generación que significan una amenaza para las precarias finanzas de la estatal.

Registros del Ministerio de Energía indican que la Enee tiene suscritos 209 contratos de energía de diferentes fuentes de generación, de los cuales 91 están operando y 188 se encuentran ociosos.

Los 209 contratos representan una potencia de 4,310 megavatios; los que están operando tienen una capacidad instalada de 1,975 megas, y los que no están operando, 2,315 megas.

LEA: Pérdidas de la Enee aumentaron L2,000 millones a marzo de 2019

El ministro de Energía, Roberto Ordóñez, dijo que vale la pena aclarar que los contratos que no están operando fueron suscritos por la Enee en diferentes momentos, pero que no han iniciado operación comercial, por lo que no están representando egresos para la estatal.

Tampoco es correcto afirmar, explicó Ordóñez, que todos son contratos con empresas de maletín, ya que muchas de ellas son serias y tienen un interés genuino de desarrollar los proyectos, pero no han completado sus trámites legales o cierres financieros.

“La Enee debe tener claridad sobre cuáles son los contratos que en realidad van a generar, para poder mejorar su planificación en expansión y generación”, subrayó el funcionario.

Importante La Enee está obligada a comprar la energía renovable, aunque en el momento del suministro no se necesite.

No tener certidumbre sobre esos contratos también incide en los estados financieros, ya que aparecen como obligaciones que de repente no se tendrán que pagar, indicó Ordóñez.

“Estamos abocados a un proceso de revisión exhaustiva de estos contratos para poder tener una idea clara de cuáles en realidad van a operar y cuáles no”, enfatizó el ministro de Energía.

Más contratos.

Aparte de los anteriores, el Congreso Nacional tiene en sus archivos 26 contratos que no han sido dictaminados y están archivados en la Secretaría del Poder Legislativo.

También hay otros siete contratos cuyos dictámenes fueron desfavorables por parte de las comisiones de energía del Congreso Nacional.

Ante ese escenario, autoridades de la Enee se reunieron a media semana con los miembros de las dos comisiones de energía del Congreso Nacional para explicar los alcances de esos contratos y valorar si convienen a las finanzas de la estatal eléctrica.

En la página web oficial de la Enee estaban registrados, hasta ayer, 113 contratos de diferentes fuentes de generación que están en operación y facturan con la estatal.