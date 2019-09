Anuncian cortes de energía eléctrica para el norte de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Colonias de Choloma y de varios municipios de Santa Bárbara serán afectadas por los cortes de energía eléctrica este jueves 5 de septiembre.

A continuación los sectores afectados:

Choloma (De 8:00 am a 4:00 pm)

Armando Gale

Edilberto Solano

Barrio Trincheras

Sinor

Santa Fe Central

Colonia Godoy I y II

Altos de Santa Fe I y II

Fe y Esperanza

Colonia 7 de septiembre

La Confianza

Nueva Florida I, II, III y IV

El Buen Samaritano

San Francisco de Ceibón

Villa Santa Marta



Santa Cruz, Las Vegas, Zacapa, Concepción Sur, Ceguaca (9:00 am a 4:00 pm)

Flores de Bijao

Quelepa

Cedral

Mocho Arriba

Mocho Abajo

El Carreto

Las Vegas

Las Flores del Bijao

El Águila

Las Esperanza 2

Parte de Peña Blanca

Los Laureles

Unión Suyapa

Nueva Esperanza

San José de los Andes

Los Coquitos

Las María

El Suace

El Novillo

Buena Vista

Compañía Minera American Pacific

Generadora Cangel

Generadora Zacapa

Zacapa

Ceguaca

Concepción Sur

Santa Rita

La Vueltosa

San Francisco de Ofuera

San Juan Ceguaca

El Eden

La Aguita

Banco de occidente de Peña Blanca

Los Naranjos

Agua Blanca



Choloma (De 8:00 am 4:00 pm)

Residencial Las Fuentes

Aldea Monterrey

Bajos de Choloma

Aldea La Bueso

Montañuelas

Las Funez

La Galvez

La Coroza

La Rosita

Banderas

Sabana Verde