Se instala sesión del XXIII Congreso Infantil 2019 de Honduras

Este martes se instaló de forma oficial el XXIII Congreso Nacional Infantil 2019 de Honduras, en el que participan niños de los 18 departamentos del país.



Los diputados infantiles son alumnos de escuelas públicas a nivel nacional. Las mociones presentadas en el XXIII Congreso Nacional Infantil 2019 tuvieron un alto contenido social y ambiental, y las mismas serán punto de partida para legislar en los próximos meses.



Este año el Congreso Infantil fue nombrado "Un Espacio para la Participación de la Niñez". Los 128 niños diputados dieron cátedra de legislación con mociones encaminadas al bien común.

Estas son las mociones presentadas en el XXIII Congreso Nacional Infantil

Melanie Michelle Valdés (Colón). Moción: Que este Congreso Nacional con la Secretaría de los Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y la Secretaría de Educación Honduras, para que trabaje y apruebe una Ley Para Concientizar a los Niños y Adultos, mediante campañas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

Asimismo, se deberán implementar campañas masivas de limpieza de nuestros bosques Ríos mares y calles.



-APROBADA



Keidy Quintanilla (Atlántida). Moción: Que este Congreso Nacional elabore una ley para crear una tasa de Educación y Salud, para que a través de la misma se brinde un mayor apoyo y ayuda a los centros educativos a nivel nacional, además de la construcción en cada centro educativo de clínicas o centros de salud para los alumnos y demás habitantes del sector puedan ser atendidos y así no tengan que viajar a lugares retirados.



-APROBADA

Los diputados presentaron varias mociones que fueron bien recibidas por la directiva del Congreso.

Carlos Mauricio Aguilera (Francisco Morazán). Moción: Orientada a la seguridad social de todos los estudiantes de Honduras mediante más campañas anti-bullying, asimismo capacitaciones al personal docente sobre este tema para que de esta forma ellos puedan transmitir estos conocimientos a sus alumnos.



-APROBADA



Meylyn Michel García (Cortés): Que este Congreso Nacional, mediante la Secretaría de Educación Honduras, instalen centros de convención a nivel nacional donde los niños de escasos recursos tengan una educación totalmente gratuita, a fin de ayudar a mejorar la educación en todo el país.



-APROBADA



Aida Cartagena (Ocotepeque). Moción: Implementar en los centros educativos del país programas de aprendizajes innovadores que permita desarrollar destrezas y habilidades, creando espacios para el desarrollo del arte acorde a los intereses de los niños (as) y jóvenes de Honduras dentro de la jornada académica, contribuyendo así a disminuir el trabajo infantil, saliendo así de grupos sociales de drogas, alcoholismo entre otros.



-APROBADA



Francia Mc Gina (Gracias a Dios). Moción: Que este Congreso Nacional legisle para crear más fuentes de trabajo para los padres de familia, aumento al salario mínimo, para así detener la migración infantil; además de una ayuda a las madres solteras con útiles escolares, uniformes, comida y zapatos para todos los niños, además de mejoras en programas de vivienda.



-APROBADA



Alexa Nazareth Pérez (Yoro). Moción: Que el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado, desarrollen mejoras e inversión en los centros educativos en ayuda a los niños y jóvenes de escasos recursos para que puedan tener una educación de calidad y así aprender valores, porque la educación debe ser prioridad del Estado.



-APROBADA



Maryuri Lizeth Tejeda (Santa Bárbara). Moción: Que este soberano Congreso Nacional instruya a la Secretaría de Educación para que la asignatura de educación cívica se imparta a partir del año 2020, como una clase contemplada curricularmente y no sólo sea una anexión a la clase de estudios sociales.

Que en los jardines de niños, escuelas e institutos cuenten con los textos necesarios para que se imparta esta asignatura y que el maestro no tenga ningún obstáculo para su enseñanza, contando con toda la logística que debe requerir.



-APROBADA

Allison Marisol Villatoro Molina, diputada presidenta del Congreso Infantil.

Celeste Mendoza (Valle). Moción: Aprobación de un fondo económico sustancial de 5 millones de lempiras, el cual será exclusivamente utilizado para realizar un proyecto de reforestación masiva en todas las áreas públicas del departamento de Valle, el cual llevará el nombre “Plantando Conciencia Verde en Valle”; dicho proyecto se realizará con apoyo de las diferentes organizaciones ambientales y público en general.



-APROBADO



Sinthia España (Copán). Moción: Que este Congreso Nacional ordene al Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Serna, la ejecución y estrategia para la reforestación urgente del bosque y dé una solución rápida a la problemática ambiental que pasa el país. La estrategia debe hacer énfasis a todos los habitantes de cuidar el ambiente, los bosques y las consecuencias del mismo; además de aplicar castigos para aquellas personas que corten árboles.



-APROBADO



Jenny Andrade (Islas de la Bahía). Moción: Que este Congreso Nacional, a través de la primera secretaría, remita atenta nota a la Secretaría de Salud, a fin de solicitar se destinen mayores recursos presupuestarios a Islas de la Bahía, para la compra de medicamentos y contratación de médicos titulados para brindar la mejor atención posible.



-APROBADO



Flor Sánchez (Olancho). Moción: Que este Congreso Nacional cree un sistema integral de tratamiento contra el bullying mediante charlas y contratación de psicólogos en todos los centros educativos.



-APROBADO



Lizzi Bueso (Comayagua). Moción: La creación de programa para incentivos en los centros educativos, que su funcionamiento sea a partir de un fondo económico con becas de excelencia académica en todos los niveles, dicho programa debe ser coordinado por el fondo departamental.



-APROBADO



Para finalizar la sesión correspondiente al XXII Congreso Infantil, la diputada presidente Allison Marisol Villatoro Molina, cerró diciendo: "Quiero agradecer en esta mañana a cada uno de ustedes por su participación en este Congreso Nacional Infantil 2019".



Y agregó: "agradezco al presidente Mauricio Oliva y a su esposa Rina, a nuestros maestros, a nuestros padres, a los representantes de Unicef, FAO, Plan Internacional, Banco Azteca, presidencia de la República, y a cada uno de los que hicieron posible este evento".