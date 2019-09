Interventores del Registro dominaron las audiencias para comisionados

Tegucigalpa, Honduras.



Las primeras audiencias públicas para aspirar a comisionados del Registro Nacional de las Personas (RNP) iniciaron ayer en el Congreso Nacional y en el desarrollo de las mismas quedó evidenciado el enorme conocimiento de los actuales interventores de la institución, respecto al resto de los postulantes.



La primera de las tres jornadas, que concluyen mañana, comenzó a las 8:00 am con la participación de los 10 aspirantes al Registro de las Personas y cinco de los 25 postulantes al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).



En la segunda jornada de hoy, expondrán los últimos cinco postulantes al TJE y diez aspirantes al Consejo Nacional Electoral (CNE).



Mañana, miércoles, terminarán las audiencias con los restantes 15 profesionales que luchan por un puesto en el CNE.



Los participantes contaron con un tiempo promedio de media hora, durante el cual presentaron de manera resumida sus capacidades y experiencia profesional y respondieron a varias preguntas de los miembros de la comisión multipartidaria de diputados encargada de la evaluación.



Todos los aspirantes siguieron el formato de presentación y respuestas a las preguntas, excepto la exministra de Cooperación Externa (2006-2009), Karen Zelaya, quien hizo un paréntesis para comentar que estuvo a punto de no asistir a las audiencias, porque consideró que no había igualdad de condiciones.



Sin embargo, añadió, al escuchar al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, de que las audiencias serían transparentes, decidió someterse al proceso.

Tribunal de Justicia

En la tarde, el turno fue para cinco de los 10 aspirantes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).



En esta tanda participaron Conan Argueta Bourdeth, Eduardo Enrique Reyna, Francisco Dávila Nolasco, Hermes Ramírez Ávila y Karen Guandique Estrada.



La tercera jornada se cierra mañana con la evaluación de los últimos 15 aspirantes al CNE, que es el renglón donde hubo más clasificados para participar en las audiencias.



La comisión multipartidaria tiene como meta trabajar a tiempo completo para presentar las tres nóminas en la sesión del jueves.



Durante la presentación de ayer, los integrantes de la comisión de diputados se manifestaron satisfechos con las hojas de vida y las respuestas de los aspirantes, quienes forman parte de un grupo de 45 personas que calificaron entre más de 100 postulantes.



Al salir de las audiencias, los participantes expresaron que siguen confiando en el proceso y que esperan que las nóminas finales sean integradas por los postulantes que mejor respuestas brindaron a los diputados.



Recordaron que en este caso hay un juez extraordinario que es el público que se tomó el tiempo para estar pendientes de las audiencias durante más de ocho horas y sería una burla que la elección final se decidiera bajo otros criterios.



Muchas de las preguntas de las audiencias se tomaron de las propuestas que hizo la población en las redes del Legislativo.