Colonias de San Pedro Sula, Puerto Cortés y Tegucigalpa que no tendrán energía mañana

San Pedro Sula, Honduras

Decenas de barrios y colonias del centro y norte de Honduras no contarán con el servicio de energía este fin de semana, así lo anunció la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en sus redes sociales.

Tome nota de los días y los horarios



San Pedro Sula sábado 31 de agosto 8:00 am a 12:00 m.



Los ángeles

La Sabana

Satélite (I, II, III, IV, V Etapa)

Júpiter

San Jorge de Sula

San Carlos de Sula (Norte)

San José de Sula (Este)

Saturno

Villeda Morales

El Edén

Sandoval Sorto

El Sauce

Perpetuo Socorro

Reparto Lempira

Instituto José Trinidad Reyes

Ministerio La Cosecha

Sede Club Marathon

Estadio Yankel Rosental

Barrio Concepción

Barrio Santa Anita

Barrio San Fernando (Sur)

Diunsa

Barrio Morazán

Las Vegas

Honduras

Esquipulas

Residencial Andalucía

Ideal

Centroamérica

San Roberto de Sula

Lousiana

Residencial Costa Verde

Villa Ernestina (Norte)

Cacvil I y II

Industrias Chamer

Maderas Noriega

Zip San José

Santa María Vila Ernestina (Oeste)

Sede Club Real España

Odilón Ayestas

Colonia Universal

El Limonar

Carmen Inva.

Villas del Carmen

Reparto del Carmen

Colonia Nueva Esperanza

Residencial Florida I, II

Hospital del ojo

Confección El Barón

Supermercado La Antorcha

Satélite

Planta Aguazul

Metrotel Express

Parque Acuático Zizima

San Juan I y II etatapa

Residencial Santa Isabell II y III etapa

Constructora William y Molina

Arenales

Alabama

Aldea Cablotales

Aldea Altamizales

San Vicente de Paul I y II

Leonardo Callejas

Jesus r. González

Filadelfia

La Pedroza

Villa Norma

Ferromax

Expometal

Cemcol

Alimentos Dixie

Embutidos El Jaral

Parque Arqueóligico Currusté

Industrias Rica Sula

Gasolinera America





San Pedro Sula sábado 31 de agosto en horario de 8:00 am a 4:00 pm



Barandillas (Sur)

Smith (Sur)

Alameda

San Fernando (Norte)

Ruiz

Colonia Geisa

Maheco

Edificio La Plaza

Catisa

Hotel San Pedro

Ferretería Nacional

Leche Leyde

Medina (Norte)

Fernández Guzmán

Colonia Tepeaca

Aurora

Suncery

Mercado Dandy

Mercado El Rápido

Mercado Medina

Alucom

Megaplaza

Industrias Panavisión

Clinica Periferica IHSS Tepeaca

Navidad

Modesto Rodas

Cabañas

Gran Villa

La Libertad

Hipodromo

Teletón

Barrios y colonias Zona Norte sábado 31 de Agosto de 08:00 am a 1:00 pm



Tela Rail Road Company

Melaza

Mieles y Alcoholes

Transverquin

Hondupalma

Hondupetrol

Aldesa

ENP

frigoríficos ENP

Hondutel

Mercado Municipal

Banco Occidente

Banco Panpais

Banco

Davivienda

Banco Bac Bamer

Banco Ficohsa

Banco Lafise

sector comercial 1, 2 y 3 avenida

Colonia Kennedy

Colonia 01 de Mayo

Barrio Campo Rojo

Barrio San Ramón

Barrio El Centro 2 Avenida



Puerto Cortés sábado 31 de agosto en horario de 8:00 am a 4:00 pm



Refinería Texaco Chevron

Barrio San Ramón

Barrio El Centro en la 4 avenida desde la 1 calle hasta la calle este

Barrio Copén

Parte del sector comercial

Estadio Excelsior





Tegucigalpa sábado 31 de Agosto de 06:00 am a 5:00 pm



Parte de Residencial Las Uvas

parte de Las Hadas

parte de Los Angeles

Modelo

El Periodista

Colonia Lumias

Villa Santa Mónica

Residecial Robles

Nacional de Envases

Llanos del Potrero

UCENM

Las Torres

Confitería Venadito

Granitos y Terrazos

Polymer

PROHCOSA

ECOHSA

Colonia Inestroza

La Voz Evangélica de Honduras H.R.V.C.

Parte de predios del Recreo

Residencial La Cascada

Colonia Modelo

Roble Alto y Roble Oeste

Copacabana

Parte de Colonia Las Hadas

sector Agua Dulce

del Campo Internacional school

Proyecto Mediterraneo

Villa Alicante

Aldeas SOS

Aeropuerto

Parte de 15 de Septiembre

Parte de Colonia América

Altos de la América

San Luis

Camosa

Perisur

Suazo Córdova

Merrian

Zunlacal

Productos Lácteos Delta

La Tribuna

Bombas SANAA Estiquirín

Comercial Laeisz

Supermercado La Colonia #2

Modesto Rodas

Colonia Venecia

Colonia Santa Bárbara

Rivas

Colonia Canada

La Pradera

Flor del Campo

Las Delicias

Siri Zuñiga

La Burrera

La Rosa

Residencial Los Hidalgos

Residencial Santa Cruz

Universidad Católica

Residencial Francisco Morazán

Ciudad Nueva

Las Casitas

Embotelladora La Reyna

Planta de Tratamiento Los Laureles (SANAA)

La Felicidad

Villa Los Laureles

19 de Septiembre

San Francisco

Barrio La Soledad

Venezuela

Santa Eduviges

21 de Febrero

Colonia San Buena Ventura

Los Laureles

Israel Sur

Nueva Providencia

Barrio El Edén

El Retiro

Flor del Campo zona #2

Anapo

Escuela Militar

1er. Batallón de Infantería

Industria Militar

Mateo

Lepaterique

Las Tapias

La Calera

La Brea

Colonia Monterreal

City Mall y Zonas Aledañas.



San Pedro Sula domingo 01 de Septiembre de 07:00 am a 5:00 pm



Zip Calpules

Plantel Tropigas

Zip Castillo

Microenvases

Palma Real II y III

Fábrica Postelsa

Rica Sula

LEAR Calpules

HONDELDYSIS

Central de Ingenios

Colonia Municipal

El Periodista

Villa Asturias I y II

Colonia San Sebastián (Sur)

Calpules

Colonia del Valle

Dirección General de Tránsito N.O.

Intae

Mhotivo

Caderh

Copeco

Clínica Periférica IHSS Calpules

Inversiones Palmarosa

Caobas de Honduras

Panadería Jerusalen

Universidad Pedagógica Nacional

Desarrollos Metálicos

La Pradera

Planes de Calpules

Calpules

Industrias Madona

Tranycop

La Trinidad

Felipe Zelaya

Flor de Cuba

Asentamientos Humanos

Llanos de Sula

AlfonsoLacayo

6 de Mayo

Los Prados I

Colonia Sitradima

Bosques de Jucutuma

Real del Campo II

AldeaTicamaya

Aldea San José del Boquerón

Aldea Copén

Copen Campo

Cruz de Valencia

Apartahotel Villanuria

Postelsa

Astrocartón

Econored

Crematorio Municipal

Dagaz.