En submarinos, aviones y carros trasladaban la cocaína los Valle

TEGUCIGALPA.

Miguel Arnulfo Valle Valle rindió su testimonio ante el juez Liam O’Grady, en la Corte del Distrito Este de Virginia, en el juicio de Arnulfo Fagot Máximo, alias “El Tío”, y relató cómo inició en el mundo del narcotráfico en Honduras, sus alianzas, logística, seguridad y socios para trasegar cocaína hacia Estados Unidos. LA PRENSA transcribe parte del testimonio, que se refleja en el interrogatorio que la Fiscalía le realizó ante el juez de esa jurisdicción.

Señor Valle. ¿Puede proporcionarnos una estimación de cuándo comenzó sus actividades de tráfico de cocaína?

Aproximadamente entre los años 1992 a 1995.

¿Cómo se inició en el tráfico de cocaína?

Comencé a trabajar con pequeñas cantidades. Empecé a comprar cinco, luego decenas de kilos, pero a medida que el negocio crecía, comencé a comprar mayores cantidades.

¿Con quién dirigió la organización?

Con mi hermano Luis Valle.

¿Cuántas personas trabajaron para usted directa e indirectamente?

Aproximadamente entre 40 y 60. Los que trabajaron directamente eran los que tenían más contacto conmigo.

¿Tenías seguridad?

Sí señor, era para proteger la cocaína.

¿Cómo transportabas la droga de Colombia a Honduras?

Por lanchas rápidas, submarinos y aviones. Se usaban King 500, 200, hasta los 2200, y Cessnas sobre todo. Eran aviones pequeños.

¿A dónde llegó la droga en Honduras?

Llegó primero a La Mosquitia. Es un área muy remota. Era una buena zona porque los aviones podían entrar sin problemas. Al 80% de los narcotraficantes les llegaba la droga allí. Las drogas entran por aire o por agua, y luego se dirige hacia el norte.

¿Quién recibía la droga en La Mosquitia?

Don Arnulfo Fagot, él las recibía en su propiedad. A él le decíamos El Tío o El Tocayo, porque tenemos el mismo nombre.

¿Cuándo conociste a Arnulfo Fagot Máximo?

En 2008, nos encontramos en un hospital privado en San Pedro Sula, pero lo había contactado antes de vernos en persona. Me dieron su PIN de blackberry y su número de teléfono y así estuvimos en comunicación hasta que nos encontramos en la cafetería del hospital.

¿Quién más estuvo en esa reunión?

Rodolfo Vergara, un colombiano al que le dicen el “Cinco”, que es un proveedor de cocaína. Estuvimos reunidos como tres horas y hablamos del negocio de la cocaína. Queríamos formar un negocio que trajera cocaína directamente de Colombia a Honduras. Además, planeábamos la compra de una droga, donde el pago lo haríamos en depósitos en Guatemala.

Perfil Miguel Arnulfo Valle

Edad 50 años

Ciudad

Florida, Copán

Profesión

Ganadero

Cargo

Dirigió la organización criminal Los Valle Valle para el tráfico de drogas en occidente, según la acusación de la Corte del Distrito Sur de la Florida y de la Corte del Distrito Este de Virginia.

¿Cuánta cocaína le compró al “Cinco” en ese trato?

1,200 kilos que él mandaría en un avión a una propiedad de don Arnulfo en La Mosquitia.

¿Cuántas veces más se reunió con don Arnulfo?

Después de esa reunión, lo vi aproximadamente unas 20 veces más. Le llegué a comprar en ese tiempo unos 11,000 kilos de cocaína. A veces le pagábamos en efectivo, otras le hacíamos depósitos en Guatemala.

¿Cómo recibía la droga de La Mosquitia hasta Copán?

De La Mosquitia la droga era llevada a Francia en Colón, a la propiedad de los Montes. Se enviaba un helicóptero, o a veces la traía por tierra. La droga llegaba a una propiedad que está cerca del mar. Algunas veces le compraba la droga a Tom Montes. Otras a don Arnulfo.

Y ¿quiénes son los Montes?

Son de Colón, hablo de don Tito, que era quien dirigía la organización cuando estaba vivo, murió en 2010. Ahora tienen a Tom Montes, y a la señora Chinda, Pimpi y Mono. Ellos estaban en Francia. En esa propiedad estuve alrededor de seis veces, cuando le compré cocaína a Tom y a don Arnulfo la que guardaba allí también. Los Montes también daban el transporte, por eso todos íbamos allí.

LEA: Familia Valle Valle, una vida llena de lujos

¿Tenían trabajadores allí en Francia?

Sí, como de 10 a 15 y estaban armados. Tenían armas largas, AK-47.

¿Qué métodos utilizó para llevar la droga de Francia en Colón a Copán?

A veces en vehículos y helicópteros. Otras en carros con compartimentos ocultos.

Puede explicar ¿cómo escondía la droga en el camión?

Se hacían fondos falsos. Tomamos el primer kilo, lo amarramos con una cuerda. A ese se le ponía una cinta adhesiva. Luego se haría uno por uno. Así cuando fuera el momento de sacarlos, solo se tiraría de esa cuerda o soga para que el último que colocaste fuera el primero en salir. Así no se desmoronaba y era la manera de colocarlos en el doble fondo del carro.

¿Cuántos kilos de cocaína se podían ocultar en los carros?

Si solo se contaba con tres compartimentos ocultos, se podría transportar más de 2,500 kilos.

¿Cómo hacías para pasar la droga de Francia a Copán para no tener problemas?

Sobornábamos a la Policía. Los Montes sobornarían a la gente desde Colón hasta La Ceiba. Y luego nosotros sobornábamos a la gente de La Ceiba hasta la frontera con Guatemala.

¿Quién era el dueño de los helicópteros?

Yo, señor. Tenía un Bell 206. Una vez ese helicóptero hizo un viaje a La Mosquitia y otras veces iba directamente a la frontera con Guatemala con la droga.

¿Quién distribuía la droga en Guatemala?

El Che. Se llama José Manuel Morales. Es guatemalteco. Él es quien tenía todos los contactos para vender la cocaína en Guatemala. El Che pagó a otros narcotraficantes y era el que tenía conexiones con el cartel de Sinaloa.

¿Usted sabía cuál era el destino final de la cocaína?

Sí, señor, Estados Unidos. Lo sabíamos por la moneda que recibíamos de vuelta que eran dólares estadounidenses, unas veces era en efectivo y otras eran depósitos. Generalmente pagaban con billetes de 20 dólares.

¿De quiénes eran los aviones que caían en la propiedad de don Arnulfo en La Mosquitia?

Los aviones eran colombianos. A veces enviamos nuestros propios aviones. Don Arnulfo los recibiría en Raya. Se usaban como tres aviones, no sé mucho de marcas, pero solo se usaban una vez para una carrera.

¿Qué hacían después con los aviones?

Esos no se guardan, se entierran o se queman.

¿Viste el submarino que recibió don Arnulfo Fagot?

No lo vi. Estaba en Sudáfrica en el mundial cuando sucedió eso. No sé qué día llegó. Como dije, estaba en Sudáfrica. Solo sé que me dieron parte de la droga que traía el submarino. La carga que traía era de 7,000 kilos, de esos, fueron 500 los que compré.

Quiero que veas una foto. ¿Puedes decirme quiénes son las personas que aparecen en la foto y dónde se la tomaron?

Allí está doña Tana, yo soy el siguiente, luego está el Cinco, después Luis Valle, mi hermano y también el Che. Esa foto fue tomada en la iglesia católica de La Entrada, Copán. Doña Tana vivía en un área llamada Malacatán en Guatemala, al lado de la frontera en Tapachula con México.