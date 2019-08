Honduras: caen ingresos por precios bajos del café

SAN PEDRO SULA.

En un mes, mandatarios de naciones caficultoras de América Latina sostendrán la reunión de alto nivel Acciones conjuntas para enfrentar la crisis de precios del café y lograr su producción sostenible, como parte de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El encuentro, a celebrarse el 25 de septiembre próximo, genera expectativas en la industria latinoamericana del café al perfilarse como una discusión abierta y constructiva frente a la crisis de precios que enfrentan en la actualidad los países productores del grano aromático.

En el mercado neoyorquino, el precio del café se desplomó en los últimos nueve meses, pasando de 140 a 97 dólares el saco de 48 kilogramos, una de las cotizaciones más bajas de la década.

Funcionarios públicos, empresas, asociaciones y productores han abordado desde diferentes plataformas posibles soluciones para paliar los efectos de una crisis que afecta a las más de 25 millones de familias que viven del cultivo a nivel internacional.

Problemática. Para cubrir los costos actuales de producción de un quintal de café sería preciso una cotización de $120.

En julio pasado, el reconocido economista estadounidense Jeffrey D. Sachs, durante su participación como orador principal del Segundo Foro Mundial de Productores de Café, en Campinas, Brasil, propuso la creación de un Fondo Mundial del Café para cofinanciar la sostenibilidad de los caficultores.

América Latina produce más de la mitad del café del mundo. La unión de los ocho países productores es la única solución viable. Fernando Morales-de la Cruz, fundador de Café for Change

Este fondo, que sería de 10,000 millones de dólares anuales, se alimentaría de forma inicial con recursos por $2,500 millones por parte de la industria caficultora, a los que se le sumarían aportes públicos y privados para inversiones directas en finca por otros $2,500 millones, desembolsos presupuestales por el mismo valor y aportes de donantes por igual monto.

En caso contrario, según sugirió Sachs, es difícil que muchos productores subsistan a falta de apoyos para reinvertir en tecnología y productividad, lo que llevaría al abandono a más y más fincas, como ya se ve en Centroamérica con los migrantes, y pondría en riesgo el suministro global del grano.

En la presentación del Análisis económico y de políticas para mejorar los ingresos de los pequeños productores de café, el también director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia sugirió mejorar las variedades de café, las prácticas agrícolas, el manejo de los riesgos agrícolas, el desarrollo científico en el campo agrícola y usar mejor el conocimiento y los fondos, todo ello para una mayor productividad.

Soluciones. El analista colombiano Guillermo Trujillo Estrada en su columna “Ilusiones cafeteras” para el diario La República de Colombia consideró que de la reunión en Brasil el mes pasado “no salió nada importante”.

La ayuda que consiguen los dirigentes cafetaleros es como una corriente de agua que no fluye hasta donde debería. Dulio Medina, presidente de Prograno

Sobre el estudio de Sachs opinó que la cúpula cafetalera esperó “dos años para que dijera que la solución es aumentar la productividad, con lo que aumentaría la oferta y bajaría más el precio”.

Según él, la creación del Fondo Mundial del Café, es “un multimillonario fondo de limosna para ayudar a los ineficientes”.

Para el designado presidencial de Honduras, Ricardo Álvarez, los precios actuales del café traen “más pobreza, abandono de las fincas y migración. Urge un plan para salvar al sector. En esta próxima cosecha debe haber un bono por quintal producido que por lo menos garantice los costos de producción”.

El funcionario hondureño ha instado en diferentes ocasiones la creación de una organización de países productores de café, que a manera de una Opep (Organización de Países Exportadores de Petróleo), coordine y unifique las políticas de los países miembros y asegure la estabilización de los mercados.

A su criterio, el café debería ser pagado a tres veces más del precio actual. Al cierre de la sesión de anteayer en Wall Street, la libra del grano aromático se cotizó a 0.96 centavos de dólar.

“Gobiernos de países productores de café del mundo debemos llegar a acuerdos de precios mínimos de venta o de lo contrario, seremos corresponsables de la injusticia en el campo, del abandono de las fincas y de la pobreza”, indicó Álvarez.

De acuerdo con el fundador de Café for Change, Fernando Morales-de la Cruz, con la crisis actual originada por los precios bajos, “impuestos por las multinacionales desde Suiza, todos los caficultores del mundo dejan de percibir más de 40,000 millones de dólares anuales, que de esa cantidad los productores hondureños no reciben $2,300 millones.

“América Latina produce más de la mitad del café del mundo.La unión latinoamericana de los Gobiernos de los ocho principales países productores de café en Ocafé es el único mecanismo viable para defender los intereses económicos de los caficultores de Colombia, Brasil, Honduras, México, Costa Rica, Perú, Guatemala y El Salvador”, refirió Morales-de la Cruz.

Las tostadoras internacionales siguen siendo las grandes ganadoras, sin importar lo poco que le pagan al caficultor. Ricardo Álvarez, designado presidencial Ricardo Álvarez, designado presidencial

Bajan ingresos en Honduras. En la presente cosecha que termina el 30 de septiembre, las exportaciones de café hondureño totalizan hasta los primeros días de agosto, 8.4 millones de quintales que representan ingresos de 902 millones de dólares, una baja del 15% respecto a la misma fecha del año pasado. La crisis se agrava porque también cayó el volumen de exportaciones en un 4%.

Representantes de las gremiales cafetaleras de Honduras han participado en diferentes espacios internacionales para ahondar en la problemática actual.

“Todo lo que consiguen ellos (los dirigentes) no hace que impacte al beneficio del productor como tal. Esa es la problemática que tenemos en el sector, que todos los posibles accesos a fondos blandos, subsidios o ayudas no llegan a los productores. Al final, eso es como una corriente de agua que no fluye hasta donde debió haber llegado”, sentenció Dulio Medina, presidente de la Asociación de Productores de Granos Básicos (Prograno).

Igual criterio comparte el caficultor Dagoberto Suazo, quien consideró que el apoyo hacia la caficultura, así como de otros sectores claves en la agricultura y agroindustria, es fundamental para frenar la migración.

“Pedir ese tipo de apoyos es casi como soñar. Lamentablemente, el Gobierno no ha sido consecuente con el aparato productivo”, agregó Suazo.

Subastas electrónicas En El Salvador, México, Colombia, Honduras, Costa Rica y Guatemala, las subastas de 2019 recaudaron 2.5 millones de dólares.

Las autoridades del sector cafetalero a nivel nacional prevén que la temporada 2018-2019, a terminarse el 30 de septiembre próximo, superará los 1,000 millones de dólares en exportaciones, aunque por debajo de las expectativas iniciales.

“La siguiente cosecha dependerá mucho del manejo agronómico, la fertilización, el control de plagas y de enfermedades. Uno de los retos es fortalecer la producción de café diferenciado, este término se refiere al grano que recibe un tratamiento especial y diferente. Eso lo hace adquirir un valor agregado al momento de su comercialización”, explicó Omar Fúnez, gerente general de Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Iniciativas como la Taza de Excelencia y la subasta electrónica que organiza el Ihcafé en conjunto con programas globales han permitido que más productores accedan a precios por arriba del mercado mundial, al vender cafés especiales.

“Con los precios de hoy, pienso que por más eficientes que seamos, es muy difícil salir de la crisis actual. Estamos a 20 dólares por debajo de los costos de producción de un quintal. Es muy difícil prever cuando se terminará esta problemática”, dijo el exportador Osmond Maduro.

Por si fuera poco, las crecientes temperaturas a raíz del cambio climático hacen prever menores rendimientos en Colombia, India, Malasia y Centroamérica, lo que acentuaría no solo riesgos de deforestación, pobreza e inequidad, sino la codependencia del suministro mundial de gigantes como Vietnam y Brasil.

3 acciones desde el Gobierno: El Gobierno de Honduras ha desarrollado diferentes iniciativas para apoyar al sector cafetalero que enfrenta la crisis.

1 Readecuar deudas En julio, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió una circular a las instituciones que componen el sistema financiero para informar de la aprobación de mecanismos temporales de alivio al sector cafetalero deudor, afectado por las condiciones del mercado.

2 Créditos de Banhprovi El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), como institución de segundo piso, ofrece créditos a un 10% de interés, a un plazo de 6 a 10 años para productores y comercializadores, que abarca intermediarios y exportadores del grano.