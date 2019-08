Triste adiós a Walter "Pery" Martínez en cementerio de La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

En una mañana capturada por los fuertes rayos del sol, familiares y amigos del exfutbolista y mundialista hondureño, Walter Julián Martínez, le brindaron hoy el último adiós, luego de que el pasado domingo 11 de agosto falleciera de un infarto en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.



Sus restos morales fueron enterrados en el Cementerio Jardines de Paz de esta ciudad, donde los presentes se mostraron quebrantados por su trágica partida.



"No soy quién para tomarme el pecho que fui su madre, simplemente lo alojé en mi casa llegando con un hijo mío, apenas había cruzado su sexto grato; Walter Martínez seguirá vivo en el corazón de la familia Blanco", dijo su madre adoptiva Yolanda Blanco.



Algunos exfubtolistas como Milton "Tyson" Núñez, Javier Martínez, Carlos Palacios y Osman Chávez, fueron algunos de los personajes que hicieron presencia en el sepelio.

El cuerpo presente de "Pery" Martínez llegó al país ayer por el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula en donde fue recibido por miembros de la directiva de Marathón. Más tarde fue trasladado a la comunidad de Sambo Creek donde fue velado por sus parientes.



"Ya no lo volveré a ver, te me fuiste bembón", se escuchó salir de la voz de una de sus hijas menores.



En palabras de Javier Martínez "nos dirigimos no a Walter sino al Mundo por esta partida, estamos consternados. Hoy hay que reflexionar como vamos a llevar nuestras vidas porque no sabemos el momento en el que el Señor nos hará el llamado".



"Lamentamos mucho porque fuimos poco los que compartimos con él. Es aquí donde se ven los amigos porque es cuando el dolor invade, pero siempre hay un Dios que nos da la fortaleza; no es fácil porque no tenemos la idea del porqué", añadió Martínez.





Por su parte Oman Chávez dijo que "es un momento difícil, Pery representaba una alegría, cuando él llegaba todo cambiaba. Nos duele perder a un ser humano como él".

Carrera de "Pery" Martínez

"Pery", como se le conoció cariñosamente tuvo sus inicios en el Victoria (2001), luego se mudó al vecino Vida en 2005 y en el siguiente año vistió la camiseta del Marathón.

En 2007, el delantero catracho fue fichado por el Beijing Guoan de China y en 2009 dio el salto al fútbol europeo al ser traspasado al Alavés de España.



Su paso por el Alavés fue sin pena ni gloria y volvió al Marathón en el mismo año. Regresó al Beijing Guoan en 2010 y en 2012 se cambió al Chongqing FC, también de China.



También en 2010, el entrenador Reinaldo Rueda lo convocó para disputar el Mundial de Sudáfrica.



En 2013 se mudó a la MLS para defender los colores del San Jose Earthquakes; en 2014 lo fichó el Xelajú de Guatemala.



En 2015 vivió su tercera etapa en el Marathón y su último equipo profesional fue el FAS de El Salvador, después de su paso por el fútbol salvadoreño, el jugador decidió irse para los Estados Unidos para iniciar una nueva vida.