De 58 a 87 años de prisión enfrenta Rosa Elena de Lobo

TEGUCIGALPA.

Por unanimidad y con base en las pruebas presentadas, el Tribunal en Materia de Corrupción encontró culpable por tres delitos de apropiación indebida y ocho de fraude en contra del Estado de Honduras a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo (de 52 años).

La audiencia inició ayer a las 2:30 pm y tras casi tres horas de lectura del acta de sentencia, el Tribunal argumentó las razones que llevaron para decretar la culpabilidad de Rosa Elena, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). Al momento de leer el fallo, el Tribunal pidió a la imputada que se pusiera de pie.

El rostro de “Mi Rosa” se desencajó cuando escuchó que como pena mínima podría pagar 58 años y como máxima 87.

Tanto Saúl Escobar (arriba) y Mauricio Mora Padilla se mostraron serenos al llegar a los tribunales en materia de corrupción. Escucharon atentos la resolución de los jueces y al final se abrazaron con sus familiares que los acompañaron. Mora fue absuelto, mientras que Saúl Escobar fue condenado por ocho delitos de fraude.

Bonilla, quien fue detenida y remitida a prisión el 28 de junio de 2018, fue absuelta de los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos, porque según el análisis del Tribunal, no se configura el delito de lavado y tampoco se precisó la condición de funcionaria pública para temas penales.

Mientras a Saúl Escobar, exsecretario privado de Rosa Elena, los jueces también lo encontraron culpable por ocho delitos de fraude en contra del Estado de Honduras. La pena abstracta tiene una mínima de reclusión de 48 años a una máxima de 72, así como su inhabilitación por el doble del tiempo que dure la pena.

A Manuel Mauricio Mora Padilla, cuñado de la ex primera dama, se le absolvió por ocho delitos de fraude, lavado de activos y confabulación para lavar activos.

Para el 27 de agosto a las 2:00 pm, el Tribunal en materia de Corrupción individualizará la pena que tanto la ex primera dama y Saúl Escobar deberán cumplir en la cárcel.

El fallo. En la relación de hechos que el Tribunal mediante el análisis de pruebas estableció para emitir la resolución, determinó cada uno de los alegatos presentados por la defensa de Bonilla. Ellos pedían anular el allanamiento realizado en la vivienda el pasado 28 de febrero de 2018, ya que consideran que fue ilegal.

Se determinó que el mismo se inició en el horario establecido en ley y que existieron razones para que se prolongara, contando la encausada con la presencia de sus abogados defensores durante el operativo y que por lo tanto no se apreció una vulneración durante la ejecución del registro en la vivienda.

Fueron varios los hechos que el Tribunal dio por probados durante el desarrollo del juicio y ampliamente detallaron cómo analizaron cada medio de prueba que fue propuesto y evacuado tanto por el Ministerio Público como por las tres defensas técnicas.

Puntos claves de la sentencia:

1 Saúl Escobar, un autor directo de delitos de fraude Análisis del Tribunal de Corrupción estableció la colusión que tuvo con el extinto Julio Galdámez para contactar a las ocho personas que actuaron como los supuestos zapateros.

2 Nueva Ley de Lavado de Activos benefició a “Mi Rosa” El Tribunal valoró tanto la Ley de Lavado de Activos de 2002, como el decreto de 2014 y consideraron que no se acreditó la causal en ninguna de las dos leyes por lo que se le aplicó la apropiación indebida.

3 Dudas razonables libraron a Mauricio Mora Padilla



Según el dictamen del Tribunal, los ingresos que la empresa de limpieza que manejó Padilla desde los años 2010 al 2014, mostraron duda razonable en los 10 millones que acreditó de ganancias, tenga o no causa justificada en su procedencia, argumentaron que no se cumple el lavado de activos.

El Tribunal sí destacó que Rosa Elena, actuando como Primera Dama, transfirió 12,272,051 de lempiras a su cuenta bancaria personal y que emitió 45 cheques a personas naturales y jurídicas para pagos personales y tarjetas de crédito. El Tribunal argumentó que la esposa de Pepe Lobo era la única con firma autorizada y quien administraba esos fondos.

Establecieron que entre los años 2012 y 2013 emitió cheques registrados a nombre de Casa Presidencial a favor de Julio Galdámez y Saúl Escobar sin justificación, constituyendo el delito de apropiación indebida con dolo para extraer los dineros del patrimonio del Estado.

“Ella dispuso de los fondos como si fueran propios por lo que se le considera autora de tres delitos continuados de apropiación indebida por 12 millones”, señala el acta que se leyó en la audiencia.

La ex primera dama deberá hacer efectivo el pago de una multa por el 10% del total de lo defraudado por el delito de apropiación indebida, unos L1.2 millones.

Otros imputados. A Saúl Escobar, ante la falta de un análisis patrimonial y la acreditación que dio que sus recursos los obtuvo por varios contratos que suscribió con diferentes entes estatales, se le absolvió del delito de lavado de activos, no así de fraude, ya que pagó seis millones de lempiras a proveedores de zapatos que nunca fueron entregados.

“No fue un fraude cualquiera, no solo fue el hecho, sino su relación con el manejo de los caudales públicos”, determinó el Tribunal. A Mauricio Mora, el Tribunal determinó que ante la insuficiencia probatoria no se acreditaron elementos objetivos ni subjetivos del delito de fraude, pues no firmó ningún contrato y tampoco recibió fondos.

“Por insuficiencia probatoria se le absolvió de ocho delitos de fraude y por duda razonable se le ha absuelto del delito de lavado de activos y confabulación para lavar activos, se van a girar los oficios correspondientes al Instituto Nacional Penitenciario para la libertad de Mora Padilla y las condenas para la ex primera dama y Saúl Escobar”, dijo Carlos Silva, vocero del Poder Judicial.

Publicaciones del caso:

1 Caso Caja Chica de la Dama LA PRENSA destacó cómo se fraguó el saqueo de recursos del Estado.

2 Investigación



CNA inició el seguimiento de recursos y LA PRENSA destacó cómo la ex primera dama retiró 12 millones.

3 Saqueo del Estado Llegó a cerca de 100 millones de lempiras, según se reflejó en la investigación contra Rosa Elena.