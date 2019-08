Con puente evitarán que pobladores arriesguen sus vidas al cruzar el río

TELA.

Después de más de una década de clamar para que les construyeran un puente sobre el río Mezapa, los pobladores de más de 10 aldeas del sector noreste de este municipio tendrán la obra.

La estructura, con un valor superior a los siete millones de lempiras, comenzó a ser edificada en ese cauce, por la aldea Toloa, por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y la alcaldía.

La vía permite el acceso a una importante zona productiva de palma, granos básicos y ganadería.

1-Los vecinos y autoridades municipales se mantienen vigilantes para que la obra en ejecución se haga con todos los parámetros técnicos, según lo especifica el contrato.



2-El arrastre de sedimento de la parte alta de la montaña por la deforestación provoca que el cauce del río Mezapa se encuentre azolvado y las corrientes con facilidad se desborden en el invierno. Claves

“Por más de 10 años luchamos ante la Municipalidad y en el Gobierno para que nos ayudaran. Gracias a Dios nos escucharon y nos van a facilitar el paso hacia la ciudad, y viceversa”, expresó Evelio Lara, presidente del patronato de la aldea Toloa.

Durante todo ese tiempo y ante la necesidad de cruzar el afluente que nace en la montaña Nombre de Dios, en especial los niños que van a la escuela, los padres de familia con apoyo de algunas organizaciones campesinas del sector colocaron en el lugar un puente colgante, por lo cual siempre han tenido el paso.

Necesidad. El río lo cruzan por un paso provisional en mal estado

Por lo menos eso fue un paliativo para los peatones cuando el río crece su caudal, no así para lo vehículos cargados de palma, granos y ganado que se ven obstaculizados y tienen que esperar que baje el nivel del agua para cruzar. Eso ya no será problema con el nuevo puente. El dirigente comunal agregó que el paso provisional siempre ha sido un riesgo cruzarlo. “Gracias a Dios no hemos tenido accidentes que lamentar, pero el riesgo de caer al agua ha sido permanente. Agradecemos a Copeco y la alcaldía por la ayuda”. El jefe del departamento de Obras Públicas de la comuna teleña, Jonathan González, informó que, según el contrato de ejecución, la estructura estará siendo entregada a finales de diciembre de este año.

“Estamos alegres porque con el paso se va a beneficiar a cerca de 6,000 habitantes de esa zona, la mayoría de estos son de familias dedicadas al cultivo de palma, granos básicos y crianza de ganado. Estos ya no tendrán problemas para sacar su producto al mercado local y nacional”, expresó el funcionario.

En la zona también reparan las carreteras de terracería afectadas por las lluvias.