El Gobierno y La Liga Nacional se reúnen en pro de la paz en los estadios

Tegucigalpa, Honduras.

Autoridades de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras y altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, se reunieron este martes en Tegucigalpa, capital de Honduras, para buscar una salida a la violencia e incentivar el retorno de la paz.



"Tenemos que fomentar el respeto, familia, ser humano. Hacer de los estadios el lugar donde va la familia a departir (...) volver a llenar los estadios en un ambiente de paz, armonía, tranquilidad, eso es vital para la sociedad", dijo el presidente Hernández.

Hernández afirmó que ya no se permitirá que "mareros, pandilleros y terroristas infiltrados en barras" que causen dolor y aparten a las familias de los estadios.

El presidente estuvo acompañado del secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, de altos oficiales de la Policía Nacional de Honduras; mientras que del lado del fútbol, estuvieron presentes los presidentes de los equipos de la Liga Nacional de Honduras, presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) y el presidente de la Liga Nacional.

Una comisión buscará el retorno de la paz

El presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón Galindo, subrayó que "para nosotros es un día importante. Tenemos que trabajar para llevar a cabo este plan y que tengamos estadios transformados (...) FIFA se ha puesto a la orden con esta comisión que se está formando para tener perfiles a nivel internacional".

El presidente de la Liga Nacional de Honduras, Wilfredo Guzmán, dijo que "no me cabe la menor duda que las decisiones que hemos tomado es para que la gente vuelva a los estadios. No solo para poner a tono la ley, sino que igualmente vamos a trabajar para que las instituciones tengan las condiciones necesarias para que todos nos sintamos cómodos".



"Esperamos que les apliquen todo el peso de la ley, exigimos a la Policía Nacional que asuman su posición de resguardar a los aficionados (...) todos los sectores hoy debemos de unirnos y solo pensar en los objetivos", sostuvo.