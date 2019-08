Proceso para conformar CNE y TJE se inicia el 26 de agosto

TJE limitará a la Sala Constitucional TEGUCIGALPA. La creación del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) limitará las funciones de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), advirtió el parlamentario Rafael Sarmiento, del Partido Libertad y Refundación (Libre). Según Sarmiento, el TJE es la última instancia en asuntos de justicia electoral, pues así quedó establecido en los primeros artículos de la normativa electoral, recién aprobada por el Congreso Nacional.

“Se deja abierta la posibilidad que respecto a los recursos de amparos ante la Sala de lo Constitucional, cuando se violenten derechos electorales, esta instancia de la CSJ no se podrá pronunciar en temas de fondo, sino de forma”, apuntó. En ese sentido, agregó que la Sala de lo Constitucional ya no podrá revertir un fallo dado por el Consejo Nacional de Elecciones y que haya sido ratificado por el Tribunal de Justicia Electoral respecto al ganador de unas determinadas elecciones. “Ya no es necesario que la Sala de lo Constitucional se pronuncie sobre esos casos porque esa es la razón por la que se crean dos instituciones especializadas en el tema electoral”, concluyó. Lester Ramírez, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió que no incluye la posibilidad de impugnar a candidatos señalados por mal desempeño profesional, vínculos criminales, narcotráfico o corrupción.