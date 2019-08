Crisis Enee: cancelarán fideicomisos por L23,000 millones

“Debe hacerse auditoría completa de Patuca III”: Marlon Tábora TEGUCIGALPA. El coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, declaró a LA PRENSA que este plan no tiene como objeto el rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), sino que está enfocado en restituir el sector eléctrico en su conjunto y de manera muy particular la parte institucional. Confirmó que el plan se fundamenta en tres pilares que son la restitución institucional, la recuperación de la credibilidad y la negociación estratégica con los diferentes actores del sector.

Tábora especificó que el plan de recuperación de pérdidas es desde el punto financiero el elemento más importante para reducir la pérdida financiera que la Enee ha venido registrando en los últimos años.

Al cierre del año anterior, la empresa estatal registró un déficit acumulado de 45,000 millones de lempiras, alrededor de 1,841 millones de dólares. En ese contexto, el coordinador del Gabinete Económico reafirmó que la negociación estratégica es el pilar más importante para reducir el costo de la energía y por ende de las tarifas, bajo el entendido que se elimina toda la sobrecontratación de energía y que en el futuro toda la generación que se compre se hará a través de procesos abiertos, competitivos y transparentes. Asimismo, planteó que la deuda que arrastra la Enee hay que pagarla y eso pasa por la reestructuración financiera de sus obligaciones, aunque reconoció que eso llevará mucho tiempo.

“Por eso se ha planeado reestructurar la deuda a largo plazo y en términos concesionales, pero nada de eso pasará si no se solucionan los problemas estructurales sobre todo institucionales y esa es una responsabilidad que solo le corresponde al Presidente de la república”, dijo.



Patuca y contratos. Con relación a más de 108 contratos de generación que no están operando, el funcionario indicó que esto es una responsabilidad de la Secretaría de Energía que tiene el mandato expreso de cancelar todos aquellos acuerdos que no han cumplido con lo establecido en la ley, y sus autoridades son las que tienen que rendir un informe de su nivel de avance. Sobre la implicación que tendrá sobre las finanzas de la Enee el sobrecosto de 4,500 millones de lempiras del proyecto de Patuca III, Tábora dijo que los datos del proyecto solo los conoce la administración, pero si eso fuera cierto sería lamentable, por lo que propuso una auditoría del proyecto. “Creo que como país nos merecemos una auditoría completa de este proyecto y del costo del mismo. Nada justifica una obra que tenga el costo acumulado que tiene Patuca III”, afirmó. Finalmente, confirmó que seguirá al frente del programa de administración del acuerdo con el FMI, que incluye el plan de restitución del sector eléctrico. No obstante, la responsabilidad de implementar lo diseñado y acordado será de las autoridades nombradas para tal fin.



Marlon Tábora.