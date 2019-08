Unen esfuerzos para disminuir contaminación en playas de Tela  

Tela, Atlántida



Con el propósito de disminuir la presencia de materiales plásticos en las playas municipales de Tela, Atlántida, decenas de ciudadanos participaron este domingo una jornada de limpieza en la línea costera próxima a los barrios La Curva e Independencia.



La organización ecológica Tela Divers and Sea Life Conservation, con el respaldo de algunas empresas privadas, convocó a sus voluntarios y teleños en general a una jornada que duró unos tres horas y que como resultado dejó la recolección de unas 800 libras de contaminación plástica, bolsas, envases, jeringas, juguetes, empaques, entre otros.



Mario Motiño, presidente de dicha organización ambiental, rememoró que durante el último año ya llevan una docena de actividades de limpieza como esta en distintos puntos de la bahía.



"Con esta jornada ya sumamos 12 durante el último año, sabemos que falta mucho por hacer y por eso esperamos que la población se nos una cada vez más ", comenzó diciendo.



Motiño expuso que el 'microplástico' altera severamente los procesos alimentarios de la fauna marina y a su vez contamina visualmente las playas del municipio.

Tela Divers and Sea Life Conservation adelantó que dentro de un mes se convocará a la ciudadanía del puerto de Tela y alrededores.



"Tela es un municipio turístico y eso no se ve bien. No es estético para el visitante y la idea es que nuestras playas estén limpias. El microplástico daña la salud de la vida marina, al flotar en la superficie y calentarse cambia las temperaturas y daña al coral", ilustró.



"Los animales también se alimentan con partículas de plástico y se contaminan, esto es algo que nos afecta a todos" añadió.



Por su parte Roxana Díaz, comerciante radicada en San Pedro Sula pero de raíces teleñas, valoró que es importante sumarse a causas y prácticas que mejoren las relaciones humanas con el medio ambiente.



"Yo apoyo causas como estas porque quiero que mis hijos y la otra gente disfrute por mucho tiempo más de una bahía de Tela sana y no contaminada. Viajé desde madrugada para poder unirme a la actividad", contó.



"Para mediados de septiembre tenemos otra actividad de limpieza y después del feriado morazanico (octubre) tendremos que regresar. El problema es cultural y esperamos que los visitantes manejen mejor sus desechos plásticos para que todos disfrutemos de estas hermosas playas" concluyó Motiño.



La línea costera próxima a la Laguna Negra, Los Pinos, los barrios La Curva, Independencia y El Paraíso son las que requieren mayores trabajos de limpiez valoraron los participantes en la jornada ambiental.



La Bahía de Tela fue declarada por el Congreso Nacional como un Refugio de Vida Silvestre Marino, mediante el decreto 132-2017 que fue publicado en el diario oficial la Gaceta en mayo de 2018.



Esta área protegida se compone de 86, 259 y posee unas 46 especies de coral, 83 de peces identificados y unos 18 tipos de hábitats marinos.