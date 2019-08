En los últimos dos meses y medio han muerto 14 hondureños en EEUU

San Pedro Sula, Cortés.

Muchos han sido los migrantes que han muerto durante dácadas en su camino hacia los Estados Unidos o dentro de su territorio, país visto como un polo de salvación ante la crisis económica y la violencia que azota a los países centroamericanos, entre ellos, Honduras.

En los dos últimos meses y medio van 14 hondureños muertos, siendo hasta ahora, julio y agosto los meses en que se han registrado más casos, algunos han perdido la vida de forma accidental y otros de manera violenta.

-Un paso obligado para buscar el sueño americano-

México y Estados Unidos comparten poco más de 3,000 kilómetros de frontera, es considerada la más dinámica del mundo por su importante flujo comercial y la gran cantidad de personas que transita diariamente por ella.

En esta franja hay 10 estados fronterizos: cuatro en Estados Unidos (California, Arizona, Nuevo México y Texas) y seis de lado mexicano (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).



Según un reporte de la Organización Internacional para las Migraciones y la Iniciativa de Migrantes en países en crisis, “Tijuana es una de las fronteras más activas del mundo en lo referente a cruces transfronterizos”.

La última vez que lo vieron sus familiares fue al salir de su casa en medio de una tormenta de nieve. Después desapareció y alertaron en muchos medios y buscaron en hospitales, cárceles y centros de detención para deportación. No tuvieron resultados.

5 tomó una fatal decisión ante la ausencia de su padre

Una jovencita hondureña de 13 años fue desconectada de su soporte vital en un hospital de Nueva York, luego de intentar quitarse la vida el 18 de julio por un episodio de depresión al no poder reunirse con su padre.



Manuel Gámez buscaba un futuro de oportunidades para su hija, Heidi, por lo que emigró a EEUU luego de que su esposa lo abandonara cuando la pequeña tenía apenas dos meses, dejándola a cargo de sus padres y hermanas, según reportó The New York Times.



Sin embargo, tras el asesinato de su padre, el hondureño se vio obligado a regresar al país para cuidar de su madre enferma que murió un año después. Gámez decidió entonces enviar a su hija de nueve años de edad a Nueva York, prometiéndole que pronto se reuniría con ella.

