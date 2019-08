Seguidores de Libre marchan en la capital

TEGUCIGALPA.

Una nueva jornada de protestas protagonizaron ayer los simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre).

La manifestación inició cerca de las 2:00 pm en las cercanías de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Cientos de manifestantes llegaron con banderas en mano a exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández por su supuesta implicación en el narcotráfico. En las protestas participaron sindicatos de trabajadores públicos y diputados de Libre.

El coordinador de Libre, Manuel Zelaya, dijo que “esta es la circunstancia en que está Honduras, uno por la venida de la Pelosi (Nancy), no queremos injerencias norteamericanas, Pelosi es igual a Juan Orlando, vienen a apoyarlo, ojalá que mañana tengan el valor de reclamarle. Ojalá que la Pelosi no guarde silencio ante lo que está pasando en este país y solo vengan en asuntos diplomáticos, Pelosi, si venís a avalar a Juan Orlando, Go Home (vete a casa). Si venís a avalar al pueblo hondureño, bienvenida”, dijo”.