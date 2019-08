Salud confirma 82 muertes por causa de dengue grave

TEGUCIGALPA.

Autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron ayer que el número de decesos por causa del dengue grave aumentó a 82 a nivel nacional, 74 muertes están en proceso de análisis de laboratorio y 18 fueron descartadas por esa enfermedad.

Datos revelados ayer por el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, al cierre de la semana epidemiológica número 31, indican un total de 32,553 casos de dengue sin signos de alarma, que es una forma de separarlos del dengue grave.

Los casos de dengue grave sumaron en la referida semana un total de 9,793 casos. Los casos de dengue común y grave suman 42, 346. Solo en la semana 31, el número de fallecimientos fue de 20 personas, confirmó Cosenza a los medios de comunicación.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, informó ayer que a más tardar la próxima semana estarán funcionando las nuevas 15 clínicas de atención al dengue.

Rebrote de zancudos. La Secretaría de Salud y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), alertaron que en varias colonias capitalinas y de otras regiones del país, hay rebrotes de infestación de zancudos, debido a que la población descuidó las medidas de prevención.

Las autoridades siguen enfrentando, en muchos casos, problemas para ingresar a muchas viviendas, debido a diferentes causas. Copeco informó que en algunas viviendas no encuentran a los residentes y en otras se niegan a permitir el ingreso de los fumigadores por razones políticas o por mitos que se han creado alrededor de los efectos que causan los químicos que se utilizan. En otros casos, que son los menores, no entran porque hay oposición de grupos que no permiten tener ninguna relación con funcionarios del Gobierno, revelaron autoridades a LA PRENSA.

Sépalo Varios departamentos de la zona norte, especialmente Cortés y Yoro, son de los que presentan más casos de dengue. La zona norte es más susceptible a la proliferación de zancudos debido a su caluroso clima y la cantidad de lluvias que caen anualmente. 400,000 viviendas, como mínimo, deben estar fumigadas y abatizadas al terminar agosto, según la meta que se impusieron las autoridades de Salud y Copeco.

Apoyo de Taiwán. El Gobierno de Taiwán puso ayer a disposición unos 50 millones de lempiras como aporte para combatir la epidemia, que puede convertirse en la más agresiva de la historia del país.

La donación la hizo oficial la embajadora de la isla en Honduras, Ingrid Hsing, quien se sumó a la campaña para que todas las familias tengan limpios sus hogares y eliminen los criaderos.

Con la ayuda de Taiwán y de otros países como España, el Gobierno está incrementando la capacidad instalada en los centros hospitalarios a nivel nacional.

El Gobierno sigue trabajando de la mano con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).