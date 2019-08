“Me dijeron que falsificaron mi firma en los cheques”: Dulce María Zavala

TEGUCIGALPA.

Ante las denuncias sobre el despilfarro y los supuestos malos manejos financieros y administrativos en la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), Dulce María Zavala explicó a LA PRENSA que no conocía de las “extorsiones” que se han pagado a las maras y que ella tiene un contrato indefinido en la institución como directora ejecutiva.

Zavala asegura que ha dado la cara, que incluso se presentó ante la Fiscalía con el afán de colaborar y aclarar los hechos. “Hay algo personal en contra mía. No me daba cuenta de esa extorsión. No soy presidenta de la Andeph desde el año 2016. Cuando dejé el cargo convoqué a un Congreso para entregar la presidencia. Hay actas que constan sobre eso. Mis compañeros me nombran como directora ejecutiva a través del Congreso Extraordinario de Delegados. Tengo un trabajo y ahora dicen que cómo es que me pagan 40 mil lempiras”, dijo Zavala.

La funcionaria mostró el contrato de trabajo que firmó desde 2016, para hacer constar que el salario que devenga está amparado. “No entiendo cuál es el afán de perjudicarme a mí. No tengo nada que ver en el Comité Ejecutivo y quiero que esto se aclare”, apuntó.

La extorsión. Para Zavala las denuncias de extorsión la tomaron por sorpresa, dijo que nunca se le informó que eso ocurría en la Andeph.

“Creí que mi firma estaba suspendida del banco, porque solicité la suspensión de la firma en el banco y la sorpresa es que en enero dicen que hay unos cheques firmados por mi persona y por Héctor Higinio Rivera. Fuimos al banco para que me expliquen cómo sacaron cheques con mi firma, el banco no dio ninguna explicación. Cuando le pregunté al administrador me dijo que creía que me habían falsificado la firma”, explicó la directora ejecutiva.

Me presenté a la fiscalía porque quiero que se investigue este caso. No tengo nada que ocultar, estoy dando mi cara. Dulce María Zavala, Directora Ejecutiva Andeph

Pese a las explicaciones, Zavala dice que fue al Ministerio Público para poner la denuncia, pero les dijeron que quien debía ponerla era la persona que había sido extorsionada. “Pedí que revisaran los cheques que regresan a la Andeph, pero dijeron que no me los podían dar porque ellos (los mareros), los pedían porque no querían que quedara huella de nada. Esto es lo que está pasando, yo no conocía de esto”, finalizó.