Nacionalistas vuelven a marchar en apoyo a Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

Militantes del Partido Nacional protagonizan nuevamente una movilización en apoyo al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien recientemente fue señalado de recibir dinero del narcotráfico para financiar su campaña política.

El nombre del mandatario hondureño aparece en un documento del proceso que se le sigue a Juan Antonio Hernández, hermando del presidente, que fue desclasificado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nuave York.

Con las consignas "Juan Orlando no estás solo" y "Seguiremos por el buen camino", activistas, diputados y otros funcionarios públicos se movilizaron por el bulevar Kuwait hacia Casa Presidencial, adonde se encontraron con el mandatario.

La lluvia no fue impedimento para que cientos de "cachurecos" se hicieran sentir en la capital. La marcha de los nacionalistas se desarrolla varias horas después de la realizada por la Plataforma en Defensa para la Salud ya Educación, políticos de oposición y personas inconformes con el gobierno de Hernández.

Hernández salió de Casa Presidencial para agradecer a sus simpatizantes y recordar los logros en materia de seguridad que ha tenido su administración.

"Honduras hoy dice presente para cuidar a todos sus hijos", dijo en referencia a la movilización cachureca. "Les dije que si me elegían presidente "voy a hacer lo que tenga que hacer", hoy quiero reconocer que no lo hubiéramos hecho solo, lo hicimos de la mano del pueblo", agregó.

El presidente Juan Orlando Hernández agradeció el apoyo a los nacionalistas.

El presidente recordó que Salvador Naralla y Juan Orlando Hernández siempre se han opuesto a los proyectos que han buscado garantizar la seguridad en el país.

"Cuando decidí impulsar el proceso de extradición muchos no querían ni tan siquiera escuchar la palabra; cuando aprobamos la ley me llamaron y me dijeron "cuidadito Juan Orlando". Otros estuvieron en contra, como Mel Zelaya y Salvador Nasrallla, cuando impulsamos la Policía Militar", indicó.

-Respaldo nacionalista-

El diputado Antonio Rivera Callejas dijo que, contrario a los actos vandálicos y violentos suscitados en la marcha opositora, la de los nacionalistas es una "marcha alegra, pacífica y unitaria".

El también vicepresidente del Congreso Nacional dijo que más temprano recibieron información sobre que la insurrección legislativa se iba a trasladar a las afueras del Hemiciclo, por lo que cancelaron la sesión de este día para evitar actos como los ocurridos en el centro, en el que se registró hasta un incendio en un edificio con locales comerciales.

"La oposición lo único que hace es intentar desestabilizar el gobierno de Hernández y el pueblo hondureño se vuelca a apoyar su presidente", expresó mienteras caminaba el parlamentario Nelson Márquez.



El diputado dijo que su bancada respaldarán las iniciativas de Juan Orlando Hernández para endurecer las medidas de seguridad contra el crimen organizado.



"El Partido Nacional sale a las calles de Tegucigalpa para darle nuestro respaldo al presidente", manifestó un activista.



Otro diputado que participó de la movilización cachureca fue Mario Pérez quien dijo "estas sí son marchas pacíficas. No se daña propiedad y no se ofende a nadie; es una marcha de resplado al preside Juan Orlando Henández, a la verdad, a la justicia y a la política de seguridad que ha hecho que Honduras ya no sea el país más violento del mundo".