Romeo Vásquez: "El narcotráfico se ha infiltrando en la política desde hace muchos años"

Tegucigalpa, Honduras.



Romeo Vásquez Velásquez, excomandante de las Fuerzas Armadas de Honduras, reaccionó este martes ante los señalamientos de tres expresidentes hondureños supuestamente involucrados con el narcotráfico.



El también excandidato presidencial aseguró: "de que el narcotráfico ha venido infiltrando el factor político de la nación desde hace muchos años es cierto". Agregó de que debido a esto la reputación del país no es buena a nivel internacional.



"Lo malo de esto es que además de decir que somos un país corrupto dicen que somos un país violento y eso afecta a a la gran mayoría social. Cuando se dicen esas cosas del país no viene la inversión a Honduras y cuando no hay inversión no hay oportunidades de trabajo para nadie", explicó.





El fundador del partido Alianza Patriótica criticó como un "problema" que tiene la población de elegir a los mismos actores políticos. "Tenemos el pueblo que no se quiere quitar la benda y sigue apoyando a la misma clase política que durante años ha venido haciendo de las suyas en el país abusando del poder, robandose el dinero del Estado y ahora coludiendose con la narcoactividad".



Vásquez Velásquez envió un mensaje a los personajes mencionados en documentos fiscales de Estados Unidos: "La acusación está y esas personas en vez de estarse confrontando como si fueran un cartel tienen que ir a demostrar ante los juzgados competentes que no tienen nada que ver; porque a nuestro país hay que limpiarle la cara".



Sentenció: "No podemos seguir permitiendo que malos hondureños sigan abusando de ese poder y hundiendo el país hasta el fondo".

La credibilidad y transparencia de las campañas políticas de los últimos presidentes de Honduras están en tela de juicio tras los testimonios de narcotraficantes presos en EEUU que los implican en la presunta financiación a cambio de protección.



Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y el actual presidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022) están señalados en expedientes presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en casos contra narcotraficantes por supuestamente recibir dinero de ellos para sus campañas. Los tres han negado las acusaciones.