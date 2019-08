Video: "Mátenme mejor, no he hecho nada", así reaccionó la supuesta socia de Los Cachiros

Olanchito, Yoro.



Un video que circula en las redes sociales muestra a la supuesta socia de Los Cachiros, Dunia Catalina Cruz Cálix, salirse de control al momento de ser capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).



Mediante la operación Andrómeda, Cruz Cálix fue detenida junto a José Alfredo Isaula Cruz, Dunia Larissa Isaula Cruz y Kristhian Josué Cruz, todos miembros de su familia.



"No hay derecho, enchacheme, enchacheme, hagan lo que quieran", decía la supuesta socia de Los Cachiros, quien tenía una orden de captura pendiente.



Dunia Cruz es señalada de haber invertido dinero producto del narcotráfico en sus negocios en Olanchito. A ella la investigan desde 2004.



"Voy a correr para que me disparen, mátenme mejor, mátenme, no he hecho nada, esto es injusto", gritaba la mujer desde el interior del vehículo de la Policía.

A raíz de estos datos, las autoridades iniciaron una investigación minuciosa la cual arrojó que desde 2004 existe una relación a través del sistema financiero entre la capturada y Catalino Márquez Benítez, un empresario yoreño con una orden de captura pendiente por lavado de activos.



Las diligencias investigativas en torno a la operación Andrómeda también permitieron establecer el aumento rápido del patrimonio de Cruz Cálix y su núcleo familiar el que se vio reflejado en la constitución de varias sociedades mercantiles, la inversión en la operación de negocios y la adquisición de bienes de los cuales no tiene justificación económica lícita.

