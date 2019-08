Expediente de la Fiscalía de Nueva York con el testimonio del narco Alexander Ardón

Nueva York, Estados Unidos.

El último expediente desclasificado por una Corte Federal de EEUU en el juicio contra Juan Antonio Tony Hernández Alvarado ha asestado otro golpe a la clase política de Honduras, cuando involucra el financiamiento de campañas con dinero del tráfico de drogas.

Gran parte de las aseveraciones en el documento presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el caso contra el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, son basadas en el testimonio de Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Copán, identificado en el expediente como "testigo cooperante".

Ardón Soriano, del cartel de los "Hermanos AA", se entregó a las autoridades estadounidenses al ser acusados por narcotráfico a gran escala, a cambio de negociar una reducción de su pena.

En este último documento, desclasificado el viernes 2 de agosto por la Corte Federal de Nueva York que lleva el juicio contra Tony Hernández, se describe cómo supuestamente operaba el exdiputado para conspirar en el tráfico de drogas en colaboración con otros políticos.

Estos son, en resumen, los principales señalamientos de la Fiscalía de Nueva York contra Tony Hernández y otros políticos hondureños, basados en el testimonio dado por Alexander Ardón.



1. Información policial a los narcotraficantes

"El acusado (Tony Hernández) aprovechó el poder de su familia en la zona al proporcionar información sobre la actividad y operaciones policiales para que los traficantes puedan transportar cocaína a través de Honduras sin incidentes", dice el documento.



2. El sello

"Durante el curso de esos envíos de droga, el acusado confirmó que parte de la cocaína producida en Colombia llevaba un sello con sus iniciales, "TH". El acusado también explicó que él operaba una instalación separada en el departamento de Lempira donde había prensas adicionales para marcar kilogramos", indica la Fiscalía de Nueva York.



3. Confiado en no ser extraditado

"El acusado (Tony) le dijo a CW-3 (Alexander Ardón) que la legislación fue promulgada en respuesta a la presión diplomática que los Estados Unidos aplicaron a CC-3 (Pepe Lobo) y CC-4 (Juan Orlando Hernández). El acusado también indicó que él confiaba en que no sería extraditado", es parte de lo que afirma la Fiscalía.



4. Financiamiento de campañas políticas

"CW-3 (Alexander Ardón) acordó pagar los sobornos a cambio de, entre otras cosas, protección continuada y la finalización de un proyecto de obras públicas en su región. Posteriormente CW-3 (Alexander Ardón) gastó aproximadamente $1.5 millones en ingresos de droga para apoyar la campaña presidencial de CC-4 (Juan Orlando Hernández), incluyendo el pago de sobornos en efectivo a otros funcionarios y ofreciendo obsequios y favores a políticos locales", se detalla en el documento en la Corte de Nueva York.



5. Las reuniones con narcotraficantes

"El supuesto propósito de la reunión de Maradiaga Rivera con el acusado (Tony Hernández) era discutir el uso del poder político del acusado, incluida su nueva posición en el Congreso y sus conexiones con CC-4 (Juan Orlando Hernández", dice la Fiscalía de Nueva York.



6. Falso testimonio

En octubre de 2016, Tony Hernández viajó a Miami a dar declaración a la DEA y un fiscal de Nueva York y "Al final de la reunión, el acusado (Tony) mintió, categóricamente, que (i) nunca había aceptado dinero de narcotraficantes para cualquier propósito, y (ii) nunca había brindado asistencia a los narcotraficantes de ninguna manera", dice el documento de la Fiscalía de Nueva York.



7. Asesinato

"Durante una reunión relacionada con los pagos por el mismo envío de drogas, el acusado (Tony Hernández) le dijo a CW-3 (Alexander Ardón) que había hablado con CC-7 sobre la situación con Victima-1, y que CC-7 se estaba preparando para asesinar a Victima-1 monitoreando sus movimientos para identificar un lugar vulnerable para un ataque", asegura la Fiscalía de Nueva York.



8. Otro asesinato en Colón

"Aproximadamente en 2013, un trabajador del acusado (Tony Hernández) y CW-3 (Alexander Ardón) llamado ("Víctima-2") había sido arrestado en relación con actividades de narcotráfico en el departamento de Colón. CW-3 (Alexander Ardón) le contó al acusado sobre el arresto de Victima-2 y describió el papel de Víctima-2 en sus actividades criminales.

El acusado respondió que Víctima-2 tenía acceso a demasiada información, y que no podían arriesgarse a que cooperara con las autoridades. CW-3 (Alexander Ardón) acordó hablar con un coconspirador, Wilter Neptalí Blanco Ruíz, sobre asesinar a Víctima-2, lo que de hecho hicieron", dice la Fiscalía de Nueva York.



9. Aumento del tráfico de drogas

"El acusado (Tony Hernández) le dijo a CW-3 (Alexander Ardón): ya en 2008, que esperaba aumentar sus actividades de narcotráfico con protección contra CC-3 (Pepe Lobo) y CC-4 (Juan Orlando Hernández) después de las elecciones presidenciales de 2009", dice la Fiscalía de Nueva York.



10. Protección

"Aproximadamente en 2013, CC-4 (Juan Orlando Hernández) instruyó a CW-3 (Alexander Ardón) que no buscara la reelección debido a los reportes en los medios sobre las actividades de narcotráfico de CW-3 (Alexander Ardón), le advirtió que no podía continuar protegiendo a CW-3 (A. Ardón) si CW-3 permanecía en el cargo y le pidió a CW-3 (A. Ardón) que apoyara su campaña para la presidencia hondureña sobornando a políticos locales", dice la Fiscalía de Nueva York.



A continuación el documento íntegro del caso contra Tony Hernández, desclasificado el viernes 2 de agosto en una traducción libre: