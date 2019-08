Juan Orlando Hernández niega haber recibido dinero del narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras

A través de un comunicado publicado en Twitter, la Casa Presidencial de Honduras, negó "categoricamente" que el presidente Juan Orlando Hernández haya recibido dinero del narcotráfico para sus campaña políticas.

COMUNICADO

La Presidencia de la República, a la comunidad nacional e internacional, comunica lo siguiente:

1. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, niega categóricamente las perversas y falsas acusaciones del traficante de drogas, identificado como Alexander Ardón por la cadena Univisión.

El Presidente Hernández ha liderado una batalla sin precedentes para liberar a su país del control de los narcotraficantes, trabajando en una alianza efectiva con el Gobierno de los Estados Unidos y otros aliados.

La señal más clara de quién es quién en la guerra contra el narcotráfico, es ver quién luchó y logró la aprobación de la extradición, la medida que más temen los carteles de la droga.

Aún contra una feroz oposición y amenazas, fue el Presidente Hernández quien lideró la batalla para aprobar la extradición. Además su lucha continuó hasta lograr que la extradición se aplicara desde el inicio de su primer mandato presidencial.

2. Como resultado, más de 40 traficantes de drogas han sido extraditados a los Estados Unidos, mientras que otros temiendo su captura y extradición negociaron su propia rendición ante las autoridades estadounidenses, prometiendo que acusarían a otros a cambio de una reducción de su condena.

El Presidente Hernández ha sido implacable en la batalla contra los narcotraficantes sin importar las represalias previsibles, hasta el punto de que uno de sus 17 hermanos, un hermano menor, ahora está siendo juzgado en Nueva York con base en el testimonio precisamente de miembros de un temido cartel de drogas que el presidente Hernández persiguió.

3. Los informes noticiosos no señalaron que el 1 de marzo de 2019, los principales líderes de la DEA demostraron la fortaleza de la relación, acogiendo en su sede al Presidente de Honduras, emitiendo fotografías de la reunión y agradeciéndole públicamente por la "alianza continua" en la que están "trabajando conjuntamente para combatir el narcotráfico

Del mismo modo, el 31 de mayo de 2019, la Embajada de los Estados Unidos en Honduras emitió una declaración pública sobre la alianza efectiva con el Gobierno del Presidente Hernández en la lucha contra el narcotráfico. "El gobierno de EE. UU. valora nuestra fuerte relación con el Gobierno de Honduras, que ha llevado a importantes avances en el combate contra el narcotráfico y la delincuencia transnacional, entre otros".

4. Cualquier persona seria comprenderá que los narcotraficantes que ahora están bajo custodia de las autoridades estadounidenses quieren vengarse del Presidente Hernández, que puso fin a la impunidad de la que disfrutaban en algunos gobiernos anteriores, y se dispuso a desmantelar sus operaciones y encarcelarlos. Las personas serias también entenderán que estos delincuentes prometieron a los fiscales que harían acusaciones contra otros creyendo que sus acusaciones falsas pueden ayudarlos a reducir sus propias sentencias.

Por esa razón se pueden incluir acusaciones falsas y perversas hechas por narcotraficantes, en los escritos presentados por los fiscales. Los fiscales estadounidenses pueden encontrar que las acusaciones perversas de estos delincuentes, a pesar de ser falsas y no comprobadas, pueden ser útiles para incluir en su alegato contra otras personas que están en juicio, porque incluso un testimonio no probado puede tener un impacto útil en un juicio.



5.A menos que los medios brinden esta información en un contexto objetivo, no sería un aporte al interés público porque los lectores serán engañados. El ampliamente conocido Código de Ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales (Society of Profesional Journalists) , establece la obligación de los periodistas y los medios de comunicación de “Proporcionar contexto, teniendo especial cuidado de no tergiversar o simplificar demasiado en la promoción, vista previa o resumen de una historia".

El informe de noticias de este día extrañamente no proporcionó a los lectores un elemento de

contexto sumamente importante, señalando vagamente que "... en 2012, el Congreso aprobó una legislación que permite la extradición de hondureños a los Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas". De hecho, la razón por la que se aprobó la extradición es porque Juan Orlando Hernández lideró una valiente batalla contra una oposición feroz y peligrosa. Toda figura política involucrada con narcotraficantes estaba en contra de la extradición. Otros se opusieron porque temían represalias. No reconocer quién fue el líder en la batalla por la extradición y quién ahora enfrenta represalias por parte de los narcotraficantes hace imposible que los lectores sepan quién es quién en el tema del narcotráfico.

6. En el artículo se intenta difamar a Juan Orlando Hernández, basándose en el testimonio de un traficante de drogas, omitiendo maliciosamente esta información que sus reporteros y sus editores conocen.

Un signo similar de malicia aparece cuando el medio de comunicación escribe: "También parece proporcionar evidencia de la propia complicidad del gobierno hondureño en el aumento de la violencia que convirtió a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo y obligó a cientos de miles de migrantes a huir hacia el norte". De hecho, como sabe el medio de comunicación, bajo el Presidente Hernández, la tasa de asesinatos se ha reducido a más de la mitad, un logro notable que es exactamente lo contrario de la supuesta complicidad en el aumento de la violencia, lo que omite el medio de comunicación es que ha existido una eficacia sin precedentes para reducir la violencia. Además los tres países del Triángulo del Norte están experimentando el mismo fenómeno de la migración, lo que demuestra que no es un resultado único que se atribuya a las políticas, el gobierno o el presidente de un solo país.

Tegucigalpa, Honduras 3 de agosto de 2019

El exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón.

El documento de la corte se refiere a un CC-4 (Co-conspirador-4), a quien identifica como "elegido presidente de Honduras a fines de 2013". También identifica de manera similar como CC-3 (Co-conspirador-3), que parece ser el expresidente Porfirio Pepe Lobo, y a un 'Testigo Cooperante - 3', que puede ser Alexander Ardón, ex alcalde del Partido Nacional de El Paraíso, acusado por los fiscales estadounidenses en enero.

Según los fiscales, Tony Hernández "le dijo a CW-3 (el exalcalde de El Paraíso, Ardón) que podrían formar una asociación particularmente exitosa basada en la protección de CC-3 (Pepe Lobo) y CC-4 (Juan Orlando Hernández) si ganaban en las elecciones de 2009, y que él creía que CC-4 (Juan Orlando Hernández) seguiría a CC-3 (Porfirio Pepe Lobo) como presidente de Honduras y continuaría protegiéndolos”. Leer más.

