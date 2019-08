Partidos anuncian que defenderán sedes en el caso Pandora

“Me desligué de esa sociedad en 2006”

La primera dama Ana García, a través de su cuenta de Twitter, aclaró anoche que no tiene ningún nexo con la sociedad a la que la vinculan.“En varios medios de comunicación circuló este día -ayer- una información equivocada. No existe ninguna acción ni orden de incautación dirigida en mi contra, tampoco tengo ninguna relación con el proceso legal. Las acciones van dirigidas en contra de una sociedad, de la cual me desligué desde su constitución formal hace más de 13 años -en el 2006- y de cuyas actividades nunca tuve conocimiento ni relación”, puntualizó la primera dama.