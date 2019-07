Mel Zelaya se oponía a la extradición, dice el presidente Hernández

Tegucigalpa.

El presidente Juan Orlando Hernández resumió su visita a México como muy productiva y provechosa para diversos sectores del país. En una entrevista con LA PRENSA también analiza las declaraciones de la secretaria de la Cepal, Alicia Bárcena, y se refiere a las reciente vinculación de dos expresidentes del país con carteles de la droga, quienes supuestamente habrían recibido dinero del narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, quien espera sentencia en Estados Unidos.

El expresidente Manuel Zelaya niega haber recibido soborno de Héctor Emilio Fernández, como lo revelan documentos de la Fiscalía de EUA, ¿qué opina?

Yo no quiero particularizar en un caso o en una persona porque son procesos que están caminando. Yo lo que sí le puedo decir es que desde que llegué al Congreso Nacional empezamos el diseño de una política pública que quedó estipulada en las leyes de la república y en acciones concretas. Yo decía en aquel momento, aquí solo hay dos caminos: el bueno y el malo, y el bueno pasa por reconocer que tenemos que rescatar el país del narcotráfico, de la criminalidad organizada, de maras y pandillas, de una impunidad y corrupción galopante.

Empezamos a promover la reforma de la Constitución para crear la extradición. Quienes se opusieron: Mel Zelaya y Salvador Nasralla. Propusimos la creación de las cárceles de máxima seguridad, la Policía Militar y también ellos se opusieron y ahí usted mira el camino bueno y malo. Si nosotros no hubiésemos impulsado la extradición, no se estuviera dando el enjuiciamiento de muchos en Estados Unidos y otros países, y además varios no se hubieran ido a entregar como se entregó un grupo de un cartel importante 10 días después de que yo gané la elección. Ha habido una política clara y con determinación. Acá hay claridad en las posiciones y menciono eventos que tienen respaldo.

¿Cómo toma su Gobierno este señalamiento al expresidente Zelaya?

En este caso en particular otra vez un tema de orden genérico, mientras un tribunal no declare culpable a una persona sigue siendo inocente, hasta Mel Zelaya y todo mundo tienen derecho a un debido proceso y debe entender que nadie está por encima de la ley. Yo lo sostengo, ni amigos, ni correligionarios, familiares ni nadie se atrevan a buscarme para hacer algo al margen de la ley o en contra de la ley porque Honduras es un país que debe avanzar en fortalecer su Estado de derecho y en su lucha contra la corrupción y la impunidad. Hay un momento en que se caen las máscaras y tratan de desinformar y tratan de meterse bajo las sábanas de un color aparentemente blanco, y lo que ha ocurrido es que han vivido en las sombras de lo gris y mucho de lo negro del crimen organizado. Acá en las elecciones anteriores se unieron varios sectores del mundo criminal con el político, y eso está evidenciado en los informes de las elecciones y después se han unido, por eso Honduras debe tener buen juicio para revisar el camino bueno y malo y los países que han ayudado al país saben con claridad quién es quién.

¿Cuáles son los alcances del convenio firmado con el presidente Manuel Andrés López Obrador?

La idea es concretizar lo que fue una declaración política firmada el 1 diciembre que fue el día que él tomó posesión; pero ya concretizarlo en una relación bilateral Honduras-México y básicamente se trata de acercarnos más para generar oportunidades y eso significa creación de empleo, oportunidades económicas, y pensamos generar cadenas productivas en distintas áreas. También se trata de construir una plataforma para empezar a construir el plan que ha venido a proponer la Cepal porque les pedimos a ellos desde antes de diciembre estructurar ese proyecto que lleva facetas a mediano y largo plazo. Mientras tanto, yo propongo una coalición internacional que genere empleo masivo en el Triángulo Norte mientras el resto del plan madura.

¿Cómo se van a generar los 20,000 empleos?

En dos grandes esquemas: el programa Sembrando vidas, que son viveros para la parte agroforestal, y por la vía de la asistencia técnica a los viveros. También tiene que ver con apoyo económico mensual por un año en actividades que tengan que ver con cultivos de café u otras. La unidad ejecutora recibirá recursos de México y pondrá la contraparte que serán las becas 20/20 combinados con el programa Con chamba vivís mejor. Ya están identificadas las áreas y en su mayoría donde se da más la migración. Se trabajará en zonas rurales y urbanas, con alcaldías y empresas.

¿Qué piensa sobre el análisis que hizo la Cepal de la economía hondureña?

Me alegra mucho escuchar de una persona de tanto prestigio como Alicia Bárcena que representa una organización como la Cepal que coincidan con lo que han dicho las firmas calificadoras de riesgo, el FMI, revistas especializadas en estos temas económicos y coinciden en que Honduras tiene una disciplina y constancia, y por eso hoy tiene estos extraordinarios resultados. También han resaltado el compromiso de nuestro Gobierno de sostenernos en un camino que nos permita tener estos niveles macroeconómicos muy positivos y ellos les llaman estables y el crecimiento económico, todos coinciden que está por encima de la media de los países de Latinoamérica y en la región centroamericana destacamos como el país que ha logrado atraer inversión privada en mayor porcentaje con respecto al PIB y destacan dos cosas más, a pesar de bajar el déficit a niveles aceptables sin sacrificar la inversión pública porque se han realizado grandes proyectos de infraestructura. Alicia Bárcena dice que la ventaja de los números macroeconómicos hondureños no solo es que son buenos, sino que tienen el rostro humano porque hemos garantizado la proyección social. Más de siete entidades internacionales consideran que Honduras va por buen camino y que ha hecho bien su trabajo, hay credibilidad. Tenemos las mejores calificaciones y ahora le corresponde al sector privado aprovechar estas condiciones para generar empleo masivo.

Hay sectores que han puesto en duda hasta las cifras de la Cepal, ¿qué piensa?

Yo diría que son los obcecados porque que coincida Cepal, FMI, Standard and Poor’s, Moody’s, revistas económicas especializadas de prestigio y poner en duda esas cifras ya es una necedad que colinda con la mezquindad. Lo hacen porque son oposición y a ese nivel de enfermedad los ha llevado y no quieren reconocer lo que es evidente. Nosotros también reconocemos que falta mucho por hacer y lo que hemos construido ahora es una plataforma de despegue; pero en ese sentido yo les recomiendo a los radicales que se quiten los lentes de oposición y lo vean como hondureños porque es la oportunidad de reivindicarse con ellos mismos y si no la historia los juzgará como radicales obcecados, como mezquinos que no han querido reconocer el esfuerzo que el hondureño ha hecho. Esto es un gran paso para seguir mejorando las condiciones de vida de los hondureños.