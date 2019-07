Otra niña en La Ceiba muere por sospechas de dengue grave

La Ceiba, Honduras.

El dengue grave sigue enlutando a los hondureños, esta vez una niña de 12 años falleció en la mañana de este lunes en esta ciudad del litoral atlántico por la supuesta enfermedad.

La víctima fue identificada como Génesis Valeria Andrade Ortiz de 12 años, quien fue ingresada ayer domingo a las 7:00 am en un centro asistencial privado.

Los familiares de la pequeña aseguran que la niña llegó con dolor abdominal y todos los síntomas de este mal, pero siento que no le dieron la atención que deberían.

"Me siento mal tía", fueron las palabras que le dijo la niña horas antes de morir. La pequeña Génesis cursaba el I de ciclo común. "Ella comenzaba a vivir, es un dolor grande que estamos pasando", dijo su tía.

Autoridades de Salud realizan trabajos de fumigación en distintos sectores de la capital.

Alarmante

Las autoridades sanitarias reconocieron que los hospitales están colapsados por el avance de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, en la peor epidemia del último medio siglo en Honduras.



"El mensaje que se está dando (con la megaoperación) es que cada uno de los hondureños se sume a la destrucción de los criaderos" del vector, expresó este sábado el jefe de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Carlos Cordero, en la cancha de fútbol.



"Sin criaderos, no hay zancudo (mosquito). Sin zancudo, no hay dengue. Si no hay dengue, no hay muertos", dijo la ministra Alba Consuelo Flores.



"Ya hay un registro de 59 muertos comprobados en laboratorio y 74 sospechosos, en 34.840 casos" de enfermos hospitalizados, dijo la ministra a la AFP. El último balance de las autoridades era de 54 muertos en más de 28.000 enfermos.



La funcionaria reconoció que la epidemia rebasó la capacidad de 26 hospitales públicos y 1.600 centros de atención primaria en el país.



"Se han dado órdenes en todos los hospitales para que se abran salas de emergencia para atender a los enfermos de dengue, se han contratado 1.400 médicos y enfermeras y se van a contratar otros 800", añadió la ministra.