Artistas del lente celebran el Día del Fotógrafo y Camarógrafo en Honduras

San Pedro Sula, Cortés.

"Detrás de cada imagen hay historias que no se cuentan", cita un viejo refrán que realmente no deja de tener razón. Hoy destacamos a los fotógrafos y camarógrafos hondureños que siempre buscan estar en el momento exacto para captar la mejor ilustración o la toma más adecuada posible en momentos especiales y decisivos.

Hondureños como Enrique Contreras (66) y Héctor Jackson (60), se desplazan casi todos los días al parque central de San Pedro Sula para ganarse el suntento diario con su mejor herramienta, la cámara.

Enrique es originario de San Nicolás, Copán, pero vive desde hace muchísimos años en San Pedro Sula, aquí encontró el sitio ideal para trabajar y llevar el pan de cada día a su hogar.

Este copaneco empezó en el mundo de la fotografía desde 1990, pues años atrás trabajaba como motorista, pero debido a que las oportunidades se fueron acortando, no tuvo más opción que redigirir sus planes de vida.

Calendario nacional hondureño El Congreso Nacional mediante decreto decidió aprobó dedicar el 25 de julio de cada año como Día del Fotógrafo y Camarógrafo en Honduras.

"Nos alegramos cuando salió el celular y las otras herramientas tecnológicas, pero no sabíamos que venían a destruirnos el trabajo, ya que hemos ido quedando en el olvido. En esta fecha lastimosamente nunca celebramos como quisiéramos porque no hay mucho dinero y existe poca unión entre compañeros", detalló con nostalgia este intrépido fotógrafo.

Comenta que tiene siete hijos bajo su responsabilidad y casi siempre trabaja de lunes a sábado, con horarios de 6:00 am a 4:00 pm, logrando obtener entre 300 a 400 lempiras diarios.

Por otro lado, Héctor, es originario de Roatán, tiene alrededor de 25 años de trabajar como fotógrafo y durante cada semana se le observa en el parque de la ciudad, de 7:00 am a 5:00 pm.

-Una vida en la fotografía-

"Comencé en el mundo de la fotografía ya bastante adulto, una persona cercana a la familia me ofreció una cámara, pero realmente yo no estaba interesado, nunca imaginé que lo que inició como una afición terminara siendo una pasión", dijo.

Este carismático fotógrafo recuerda que al tener por primera vez una cámara en sus manos, decidió guardarla en un baúl dentro de su casa, allí permaneció durante un año hasta que en un 15 de septiembre decidió sacarla para captar algunos momentos entre la fecha festiva.

La mayoría de personas que solicita fotografías es para hojas de vida o solicitudes de empleo.

"Tomé mi cámara, fotografié a un amigo y al observar cómo me quedaba, me empezó a llamar la atención, algo muy dentro de mí me decía que podía aprender a usarla y que tendría la oportunidad de sacarle provecho", expresó Héctor mientras llegaban cuatro miembros de una familia para pedirle una fotografía.

-Retratando el pasado y el presente-

Los fotógrafos y camarógrafos se han convertido por décadas en cómplices de momentos memorables y mágicos, recorriendo caminos de creación visual y retratando episodios importantes del ser humano.

Ellos son los emisarios creativos y hábiles de estar en el momento justo en que se les requiere, son únicos capturando historias a través de su lente, no importa si es blanco y negro o a color, si se trata de situaciones que irradian felicidad o dolor, lo que sí es cierto es que con solo apretar un botón pueden llevarnos a rememorar hermosos momentos y sentimientos genuinos.

-Inmortalizan momentos-

Es así como hoy se reconoce la labor incansable y extenuante de los camarógrafos y fotógrafos que comparten lo que sus ojos ven, y quienes dan a conocer a través de las imágenes los diferentes hechos que acontecen en el país.

En tanto, Diario PRENSA, medio de comunicación líder en Honduras, se une a las felicitaciones, ya que cuenta con un selecto equipo de talentosos hombres amantes de la fotografía, quienes captan la noticia desde un ángulo distinto, y de una u otra manera se convierten en otros hacedores de la información que recibe día con día cada lector.