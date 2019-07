Cancillería y Embajada de Honduras en México buscan confirmar supuesto secuestro de familia

San Pedro Sula, Cortés.

Las autoridades están indagando el caso de una familia hondureña que fue supuestamente secuestrada el pasado viernes en la ciudad de Coatzacoacol, México, cuando se desplazaba hacia los Estados Unidos.

Lisandro Rosales, canciller de Honduras, dijo a LA PRENSA este miércoles que de momento no está confirmado el secuestro que trascendió públicamente desde ayer, "tampoco los familiares se han comunicado con nosotros, pero estamos trabajando en coordinación con las autoridades mexicanas para llegar al fondo del caso".

Nuevo canciller de Honduras

"De confirmarse el secuestro de esta familia hondureña de cinco integrantes, que nos les quede duda que haremos todo lo posible para rescatarlos, pero por ahora es imposible actuar a profundidad porque no hay indicios determinantes sobre el hecho", agregó.

Por su parte, Alden Rivera, embajador de Honduras en México, detalló a LA PRENSA que "estamos en comunicación con Cancillería, y al igual que ellos, información confirmada no hay, tampoco el Ministerio Público (MP) ha recibido notificación del supuesto secuestro".

"Tenemos muchos casos de estafa e incluso de extorsión, aquí en México se reportan con frecuencia, muchos de ellos son mentira y cuando resultan ser ciertos, los afectados afortunadamente logran salir siempre con vida", añadió el funcionario.

De igual manera, comentó que tratarán de contactarse con la familia de estos cinco hondureños para que les faciliten las fotografías enviadas, así como el teléfono desde el cual les han escrito para poder proceder.

Embajador hondureño

La familia que al parecer está secuestrada está compuesta por Madián Heriverto Vela Contreas, estudiante de la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), su esposa Norbelina Elizabeth Ruiz Artica, sus hijos Deyvid Jair Ruiz Artica, Mehdi Giselle Ruiz Artica y Junio Madián Vela Ruiz.

El universitario Madián Vela y su familia salieron rumbo a los Estados Unidos el pasado 8 de junio del presente año y estuvieron en Tuxtla Gutiérrez durante unos días, continuaron su camino el día 16 de julio y el 19 del mismo mes fueron supuestamente secuestrados en Coatzacoalcos, Veracruz.

Según dijo Elena Contreras, madre de Madian Heriberto, los delincuentes les están pidiendo 15 mil dólares por la liberación de los cinco. "No es justo que le pongan precio a la vida", mencionó una hermana de Madián.



De acuerdo con la denuncia de los parientes, los secuestradores que no se han identificado como una banda, les están diciendo que van a vender a los niños si no pagan el rescate.