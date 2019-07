Conductores de Hedman Alas y Viana temen viajar a La Ceiba

LA CEIBA.

Por el temor de sus conductores de viajar a esta ciudad, las empresas del transporte interurbano de pasajeros Hedman Alas y Viana, han suspendido este servicio para Tegucigalpa y San Pedro Sula, informaron autoridades de Seguridad de esta región.

Ambas empresas, desde hace cinco días, tienen cerradas sus oficinas en La Ceiba.

Ayer, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), se reunió en privado con los representantes de dichas empresas para buscar una medida que garantice sus actividades.

“Las empresas están operando a medias con algunos servicios que están ofreciendo; sin embargo, lo que necesitamos y queremos es acercarnos a estas empresas para mejorar esta situación y que puedan operar abiertamente y seguir brindando el servicio en La Ceiba”, explicó el subcomisionado Luis Bustamante, jefe de departamental de la Policía en Atlántida. “En el marco de Fusina, hemos tocado una serie de temáticas orientadas, no solo al problema del transporte y la extorsión, sino que a mejorar la dinámica operativa que estamos realizando en el departamento de Atlántida”, indicó. “Y es así que estuvieron presente todos los comandantes de las unidades operativas, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional para mejorar nuestro desempeño y dar una mejor respuesta, inclusive al tema de extorsión para empresas del transporte”, recalcó el jefe policial.

Para saber El 23 de junio fue asesinado Saúl Henríquez Varela (de 55 años), conductor de la empresa Hedman Alas, a orillas de la carretera CA-13 en La Ceiba cuando conducía su unidad hacia Tegucigalpa.

Las autoridades y las empresas no precisaron cuándo se reanudará el servicio de transporte de La Ceiba hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula. “Estas amenazas no se generan en La Ceiba, son a nivel nacional, y se generan en San Pedro Sula, y estas empresas han determinado no operar aquí porque los conductores de las unidades no quieren venir a La Ceiba, pensamos que es por lo que pasó recientemente con el conductor de la Hedman Alas, pero, reiteramos, la amenaza no se genera en La Ceiba”, insistió Henry Matamoros, jefe regional de Fusina.