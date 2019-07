"Explotando al pobre no se saldrá adelante": Cardenal sobre las altas tarifas de EEH   

Tegucigalpa, Honduras.



El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, lamentó este domingo "la explotación" que sufren los hondureños con las altas tarifas del servicio que aplica la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



"Por donde vamos escuchamos a la gente que está sufriendo explotación y explotación por esas tarifas de la electricidad, hay gente pobre que dice que antes pagaba 200 lempiras (8,10 dólares) y hoy le cobran más de 2.000 (81 dólares)", dijo el líder religioso en la misa que ofició este domingo en la catedral de Tegucigalpa.



Preguntó a los feligreses "¿quiénes están sufriendo de esto?" y los asistentes a la misa levantaron la mano.



"No es posible, esto es una injusticia y es una injusticia que tiene que ser corregida", subrayó el cardenal.





La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) aplicó en abril pasado un alza del 10% al servicio de energía eléctrica en Honduras.

Un cobro niño



A la CREE le corresponde dar cumplimiento a la ley de revisión de tarifas, lo que se hace cada tres meses, y mantiene un subsidio mensual a los usuarios que consumen de 300 kilovatios hacia abajo.



El religioso indicó que la estatal eléctrica enfrenta "dificultades", pero aseguró que la solución para resolver la crisis de la empresa no es "explotando al pobre".



"Es cierto que la empresa eléctrica está en dificultades, pero no podemos pensar que explotando al pobre es como van a salir adelante", enfatizó.



Rodríguez instó a las autoridades de la estatal eléctrica a "cobrar lo justo" a la población que utiliza el servicio de electricidad.



"Aquellos que explotan, el pobre que explota al pobre no puede ser grato a los ojos del Señor", subrayó el cardenal hondureño.



La crisis de la ENEE en parte se debe a fallas administrativas y técnicas que arrastra desde hace varios años, según fuentes oficiales, que señalan que para reducir las pérdidas de la institución se requiere de "grandes inversiones".



El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han manifestado su disponibilidad de apoyar como "aval parcial" el plan de rescate de la estatal eléctrica, que podría durar hasta 12 años. EFE