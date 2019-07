Más de 100 colonias de San Pedro Sula sin energía eléctrica este sábado

San Pedro Sula, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció cortes de energía eléctrica para decenas de colonias del este de San Pedro Sula.

Los cortes están programados para seis horas apróximadamente.

Además, colonias del municipio de La Lima y Morazán en Yoro serán afectadas.

Aquí la lista de colonias, aldeas, barrios afectados:

San Pedro Sula (De 8:00 am a 2:00 pm)

Col. Los Angeles

Col. La Sabana

Colonias Satélite (I, II, III, IV, V Etapa)

Col. Júpiter

Col. San Jorge de Sula

Col. San Carlos de Sula (Norte)

Col. San José de Sula (Este)

Col. Saturno

Col. Villeda Morales

Col. El Edén

Col. Sandoval Sorto

El Sauce

Col. Perpetuo Socorro

Col. Reparto Lempira

Instituto José Trinidad Reyes

Ministerio La Cosecha

Sede Club Marathon

Estadio Yankel Rosental

B. Concepción

Bo. Santa Anita

Bo. San Fernando (Sur)

Diunsa

Bo. Morazán

Col. Las Vegas

Col. Honduras

Col. Esquipulas

Res. Andalucía

Col. Ideal

Empacadora Continental

Panificadora Fernández

Bo. Barandillas (Sur)

Col. Smith(Sur)

Col. Alameda

Bo. San Fernando (Norte)

Col. Ruiz

Col. Geisa

Maheco

Edificio La Plaza

Catisa

Hotel San Pedro

Ferretería Nacional

Leche Leyde

Bo. Medina (Norte)

Col. Fernández Guzmán

Col. Tepeaca

Col. Aurora

Bo. Suncery

Mercado Dandy

Mercado El Rápido

Mercado Medina

Alucom

Megaplaza

Industrias Panavisión

Clinica Periferica IHSS Tepeaca

Navidad

Modesto Rodas

Cabañas

Gran Villa

La Libertad

Hipodromo

TELETON

Col. Hermosa Providencia

Col. Santa Rosa

Col. San Pedro

Col. San Carlos de Sula

Col. San José de Sula

Col. Centroamerica

Col San Roberto de Sula

Col. Louisiana

Res, Costa Verde

Col. Villa Ernestina (Norte)

Col. Cacvil I y II

Industrias Chamer

Maderas Noriega

Zip San José

Santa Maria

Villa Ernestina(oeste)

Sede Club Real España

Col. Odilón Ayestas

Col. Universal

Col. El Limonar

Col. Carmen Inva

Col. Villas del Carmen

Co. Reparto del Carmen

Col. Nueva Esperanza

Res. Florida I, II,

Hospital del Ojo

Confecciones El Barón

Supermercado La Antorcha Satélite

Planta Aguazul

Metrotel Express

Parque Acuático Zizima

San Juan

Lomas de San Juan I y II Etapa

Res. Santa Isabel I, II y III Etapa

Constructora William & Molina (Duracreto)

Arenales

Col. Alabama

Aldea Cablotales

Aldea Altamizales

Col. San Vicente De Paul I y II

Col. Leonardo Callejas

Col. Jesús R. González

Col. Filadelfia

Col. La Pedroza

Villa Norma

Ferromax

Expometal

Cemcol

6 Alimentos Dixie

Embutidos El Jaral

Parque Arqueológico Currusté

Industrias Rica Sula

Gasolinera American

Luzmetal.





La Lima (De 9:00 am a 5:00 pm)

Col. Reyes Caballero

Col. 15 de Sept.

Lima Vieja

Lima Nueva

Col. Suyapa

Agromesa

Col. Pineda I y II

Asilo de Ancianos

Campo Pineda

Col. Villa Ester

Col. Usula

Luis Tibaud

Zona Americana

Hospital La Lima Medical Center

Col. La Paz

Campo Dos

Flores de Oriente

Campo Viejo San Juan

Campo Nuevo San Juan

Zip Continental

Col. Oro Verde

Cazanave

Tela RR CO



Morazán, Yoro (De 9:00 am a 5:00 pm)

Bo. Lempira

Las Cidras

Col. 5 De Enero

Col. España

Bo. San José

Bo. Jazmín

Bo. El Centro

Bo. Sabaneta

El Calvario

Parte de Bo. El Progreso

Buenos Aires I y II

Parte de Morazán

LACTOVI

Aldea El Portillo Gonzales

Aldea Oloman

San Alejo

Aldea Mojiman

Aldea Nueva Esperanza

Aldea San Fernando

Aldea Brisas de Cuyamapa

Aldea Buenos Aires

Aldea Camalote

Aldea Las Acasias

Aldea Los Prieto

Aldea El Sumbido

Aldea El Porvenir

Aldea Paya

Aldea Los Murillos

Aldea Ocotillo

Aldea El Pataste

Aldea Combas

Aldea Laureles

Ciudad El Negrito

Hacienda Don Emilio

Cooperativa Harina Selecta

Col. Pinos

Aldea Guangolola 1

Guangolola 2 y Guangolola 3

Aldea Cangrejales

Aldea Santuario

Aldea Vertiente

Aldea El Caliche

Aldea Plácido

Aldea Honduritas

Aldea Pata de Gallina

Aldea Terrero Negro

Aldea Casiano

Aldea Sentadero

Aldea Lajas

Aldea Coyolito

Aldea La Calera

Aldeas: La Estancia

Ocote Paulino

La Sierrita

Candelaria

La Cruz

Guadalupe

El Triunfo

El Tablon

Cuyamapa

Subirana

El Cedrito

Minas del Carbon

Mango Seco

La Jurupas

El Palmar

Camalote

Murillo

Los Prietos

Mojiman

Col. Jerusalen

Guapinoles

Roque

Las Brisas

El Limon

Hacienda

Capesa

Finca Nuevas Bendiciones

Cuevitas La Majada El Mango

Ciudad de Yoro

Hospital Manuel de Jesus Subirana

Bo. Las Colinas

Las Delicias

Col. Díaz Chávez I, II y III

Barrio El Pantano

Barrio Santiago

Col. Porfirio Martínez

Col. Lando Burgos

Col. Rotario

Col. Hawitt

Col. Emanuel I, II y III

Barrio El Centro

La Cultura

Guanacaste

Cabañas

Barrio Subirana

Col. Reino Unido

San José

Barrio Casino Agay I y II

Jocon

Aldea La Aguata

Puente Grande

Edicaly

Aserraderos

Yorekode Honduras

Sabanas Fuera

Brisas de Chalmeca

Fuentecita

Fuente Grande El Coroso

Santa Cruz

Aguas

Macor

Aldea Ayapa

Aldea Ayapita

Aldea La Rosa

Marale

Sulaco

Victoria

Yorito.

Aldeas: Santa Ana de Aguan

EL Sarsal

El Sitio

Aserradero Belomoto 2

El Medio

Punta Ocote

San Simón

La Puerta

Chancaya

Salitre

Lagunita

La Habana

Carrizalito

El Rosario

Concepción

El Ocotal

Locomapa

Hacienda Vieja

Locomapa Nuevo

La Trinidad

Las Lomitas

El Nance

Sabana de San Pedro

El Destino

Luquigue

Vallecillo

Mina Honda

La Patastera

El Plantel

Los Higueros

Higuerito Quemado

Nueva Esperanza

Jalapa Abajo

Jalapa Arriba

Río Abajo

La Albardilla

San Antonio

Desmonte

El Jaral

Ojo de Agua

Palo Copado

San Juan

San Juancito

El Cañal

Las Vegas

Los Mangos

Santa Cruz

El Pataste

San José del Potrero.