Construirán centro para atender a niños con autismo de la costa norte

EL PROGRESO.

La falta de espacio para atender a los niños con autismo de esta ciudad y el resto de la costa norte ya no será problema, ya que la municipalidad junto con el Club Rotario y la ong Escuelas para los Niños del Mundo construirán un centro para ese fin en el barrio San Miguel de esta ciudad.

El proyecto, que tendrá un valor superior a los cinco millones de lempiras, se espera de inicio antes de que culmine este año.

Hace unos días, el alcalde Alexander López y miembros de las dos organizaciones cooperantes y beneficiados firmaron un convenio sobre la manera y diseño de la obra.

El plan de las autoridades es aprovechar las viejas instalaciones de la escuela Luis Alfonso Guerra en el barrio San Miguel para levantar el edificio, que albergará a los pequeños de la Asociación Hondureña de Apoyo al Autista (Apo-Autis) regional de la costa norte y de la Escuela Especial Progreseña (Esipro). El actual centro para atender a los infantes con autismo funciona en un pequeño local en la parte de atrás de la biblioteca pública Ramón Amaya Amador en El Progreso.

Instalación. En la escuela Alfonso Flores se construirá Apoautis.

Juliana Nuñez, terapista de Apoautis, manifestó que la ayuda llega en buen momento. “En la actualidad tenemos 86 niños de todas las edades y municipios de la costa norte. Urgimos un nuevo local para que la atención sea mejor y la cobertura mayor”, informó.

Roberto Zelaya, miembro del Club Rotario de El Progreso, informó que el plan es construir el edificio en dos etapas. “Nuestros homólogos rotarios de Naperville, Illinois (USA), ya tienen listo el apoyo que sea necesario para comenzar cuanto antes la obra, que sin lugar a dudas va a beneficiar a decenas de niños con esa condición especial”, expresó.

El alcalde Alexander López manifestó que la visión es que a estos centros no les falte nada, por tal razón se va a comenzar con el nuevo edificio. El actual no cubre las exigencias del personal que atiende a estos infantes, cuyos padres los traen de diferentes comunidades de la costa norte. El autismo es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior, no se cura y se requiere de terapia.