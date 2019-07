"Mi bebé grita del dolor, estoy desesperada", madre de menor agredido por su tío

San Pedro Sula, Honduras



El pequeño Jonathan Valerio (de 2 años) quien se encuentra internado en el Hospital Mario Catarino Rivas, luego de recibir varias heridas con un machete presuntamente por parte de tu tío Jesús Eduardo Calidonio (20), aún no ha sido intervenido medicamente indicaron los padres del menor.



Jonathan tiene dos heridas, una en el brazo izquierdo y otra en el lado derecho del rostro, ambas con una profundidad de aproximadamente cuatro centímetros.



Al hablar con los padres del menor indicaron que su hijo pasó la noche de forma relativamente estable; sin embargo esta mañana gritaba desgarradamente por el dolor.



"Estamos desesperados y queremos llevarnos a nuestro hijo, no lo han operado y no lo podemos controlar ya que se siente muy mal llora y se queja a cada instante", dijo Claudia Ríos, madre del menor.



Aunque no tienen claro a qué centro lo llevarían, afirman que deseen que les den una respuesta inmediata sobre la situación de su pequeño.

Algunos hondureños han llegado hasta el hospital para llevarles algún tipo de ayuda a estos angustiados padres.



Por otro lado, Julia Sanchez, de la Unidad de Comunicaciones del Mario Rivas, dijo recientemente que el niño está estable y que ya fue evaluado por el especialista de cirugía y neurocirugía.



"Aún se está a la espera de la evaluación del ortopeda para saber si el niño requiere cirugía o no".



Si desea comunicarse con los padres del pequeño llame al teléfono 9663-7432



Antecedentes...



Este hecho que ha causado indignación y repudio ocurrió en la comunidad de Tegucigalpita en el municipio de Omoa y se presume que el hechor estaba bajo los efectos de las drogas.



Todo ocurrió la noche del martes cuando Jesús Eduardo Calidonio, de aproximadamente 20 años, entró sin permiso con un machete filoso a una casa donde estaba su hermana junto con el pequeño Jonathan y su hermanito menor.



Claudia, la madre del infante herido, relató que Calidonio ingresó a la vivienda y sin mediar palabra se abalanzó contra ella. En su afán por salvar su vida y la de sus hijos, intentó sacarlos de la casa, pero debido a la furia de su agresor solo pudo agarrar a su hijo menor dejando en el interior al otro niño al cual Calidonio despiadadamente, le infirió cuatro machetazos y lo dejó herido en la cama.



Luego salió de la vivienda con la intención de machetear a su hermana, pero la mujer ya se había refugiado en la casa de un vecino.



Calidonio, al ver que no podía atacar a su hermana salió en veloz carrera del lugar rumbo a una montaña cercana.

Supuesto agresor Eduardo Calidonio.



Una vez que se terminó el peligro, la madre junto con varios vecinos ingresaron a la vivienda y encontraron al pequeño en medio de un charco de sangre con heridas en la cabeza, cuello y otras dos heridas profundas en su brazo derecho por lo que de inmediato trasladaron al infante en un carro particular hacia una clínica privada en Puerto Cortés en donde gracias a la intervención de los médicos pudieron salvarle la vida, y este jueves será operado.



Testigos señalan que la agresión tiene su origen cuando Jesús Calidonio fue golpeado unas horas antes en un río cercano por un hermano por lo que al llegar la noche, este quiso vengarse y fue a buscar a su agresor a la casa donde estaba el menor, pero no lo encontró y en represalia agredió al niño.