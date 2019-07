“Adolescentes son los más vulnerables al ‘sexting’”: Cecilia Pastorino

Tegucigalpa, Honduras.

Cecilia Pastorino, experta en telecomunicaciones y especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, conversó con LA PRENSA acerca de temas relacionados con amenazas en internet, sexting, grooming, ciberacoso, datos personales y aplicaciones falsas. Pastorino comenta que el diálogo es fundamental para evitar todo tipo de riesgos que hay en la red. La visita de Pastorino se debe a la novena edición del ciclo de eventos ESET Security Day, orientado al sector corporativo, y la gira antivirus, destinada a estudiantes de distintas instituciones educativas del país.

¿Qué es el sexting y cuáles son sus riesgos?

El sexting es el envío de fotografías íntimas a través de medios digitales y es una práctica muy común entre adolescentes, pero también entre adultos. El problema es cuando no son conscientes las personas que envían esa foto; se puede volver viral y puede terminar en cualquier lado. Cuando vos enviás algo por internet, perdés el control de eso que enviaste.

¿Quiénes son los más propensos a quedar expuestos?

Suelen ser los adolescentes porque son los que menos miden los riesgos. Sin embargo, hay muchos adultos que no miden los riesgos ni las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? Esas fotografías muchas veces son viralizadas o publicadas. También hay que concientizar, si alguien te envió una foto íntima o privada, no es para compartir con todo el mundo.

¿Qué pueden hacer los padres para evitar que sus hijos caigan en esto?

Es necesaria la educación a nivel de riesgos en internet, no solamente en sexting, sino también hablar de grooming, ciberacoso y privacidad. Esto tiene que hacerse cuando el chico comienza a tener contacto con la tecnología. Hay que poner reglas, decir qué se puede hacer y qué cuidados hay que tener, cuáles aplicaciones se pueden bajar, también hay que acompañarlos. Hay herramientas para los padres, como el control parental para poner ciertos límites y estar pendiente de la actividad.

¿A qué amenazas están expuestos los chicos que usan internet?

Lo principal es el grooming, que es el acoso en redes sociales por parte de un adulto para manipular a un menor con un fin sexual. Suele ser para obtener fotos y videos para pornografía infantil o concretar un encuentro y un abuso, haciendo uso de perfiles falsos.

¿Cómo se puede identificar uno de estos perfiles falsos?

Si es demasiado bueno para ser verdad, que todo el tiempo te dice que sí y no lo conocés en el mundo físico, hay que empezar a dudar. Si alguien que solo conocés de internet te pide guardar un secreto, no es porque es algo bueno; si fuera algo lindo, se podría contar. Otra alarma es cuando te extorsionan, te piden fotos íntimas que no querés sacar, lo sentís en la panza, te incomoda.

Sobre el ciberacoso, ¿cómo se da?

Los chicos son víctimas de agresiones por internet y duele mucho más porque no es en un ambiente contenido como en la escuela, mientras que en internet te persigue todo el día. Llegás a tu casa, agarrás el celular y hay una cuenta de Instagram y te están agrediendo, te vas a dormir y sigue esa cuenta de Instagram y te están agrediendo. Eso se empieza a expandir y expandir.

¿Cómo identificar aplicaciones falsas?

Hay que descargar las aplicaciones desde los repositorios oficiales, revisar reseñas, cuántas estrellitas y descargas tiene. Si los comentarios son excelentes y tiene bastantes descargas, pues bárbaro, descargala. Sino, bajá otra. Revisar cuáles son los permisos que solicita la aplicación. Si descargo la aplicación de una linterna, solo debe solicitar permiso para usar la cámara por el flash, pero no debe acceder a los contactos o ubicación.

¿Qué hacen las redes sociales con nuestros datos?

¿Las redes sociales son gratis? No, porque la estás pagando con tus datos y las empresas se hacen millonarias analizando tu información, no para venderla, pero para saber qué te interesa. Hay que ser conscientes de que al poner nuestra información se pierde el control y la idea es que no sea utilizada en nuestra contra. Hay que ser responsables al momento de compartir información en las redes.