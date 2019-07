Enmascarados impiden el paso en el bulevar Suyapa y hacia la Unah

TEGUCIGALPA.

Otra vez, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto impidió la circulación de vehículos en el bulevar Suyapa, a la altura del portón peatonal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (Unah), lo que obligó a los conductores a buscar rutas alternas para llegar a su destino.

Los supuestos universitarios bloquearon el paso vehicular con ramas, piedras y pupitres en ambos carriles del bulevar.Estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario negaron que fueran autores de la protesta.

Seguridad. Los centros educativos de secundaria que han reportado disturbios y tomas de instalaciones fueron resguardados ayer desde tempranas horas por elementos policiales. Esa medida se tomó luego de que el lunes se registraron tomas de instalaciones y enfrentamientos de policías con estudiantes del Instituto Técnico Honduras (ITH).

Protestas. Las tomas han sido recurrentes.

Las constantes tomas en ese colegio ponen en riesgo a los estudiantes de perder el año lectivo. Ayer, las clases en ese centro se suspendieron por labores de fumigación contra zancudos.

El director del instituto, Nelson Cálix, informó que se han perdido más de 20 días de clases, pero que ya tienen definido cómo se van a poner al día.

Los estudiantes del ITH no ensayarán para los desfiles patrios, no participarán y los feriados de septiembre no los tomarán. El Instituto España Jesús Milla Selva también estuvo resguardado por elementos policiales.

Otro centro que ha perdido muchas clases ha sido el Instituto Central Vicente Cáceres de la capital.