Más de 400 licencias emite Tránsito al día

San Pedro Sula.

La oficina noroccidental de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ya está emitiendo licencias de conducir.

Luego de que la semana pasada el servicio de emisión de licencias fuera suspendido por falta de sistema, según indicaron las autoridades, ya lo reanudaron esta semana.

Miguel Villatoro, coordinador de operaciones en San Pedro Sula, informó que están emitiendo más de 400 licencias de conducir al día, de las cuales unas 160 son por primera vez; el resto por renovación.

Detalló que la cita comprada en el banco para tramitar la licencia tiene una vigencia de seis meses, al igual que los exámenes psicológicos y de la vista.

Además Las charlas a los conductores por primera vez son en la UTH a las 6:30 am, a las 9:00 am y la tercera a las 12:30 pm.

Aunque la cita estipula una fecha específica para que el usuario se aboque a las oficinas a realizar el trámite, no indica una hora, el ciudadano es atendido conforme al orden de llegada.

“Si van antes del día que dice la cita no se le va a atender, pero después puede ir. La cita tiene vigencia seis meses, lo único que no tendrá la licencia todo ese tiempo”, explicó Villatoro.

Los conductores que tramitan la licencia por primera vez deben ir a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) a realizar las pruebas teóricas y prácticas; pero los documentos se presentan en el plantel de Vialidad, en el bulevar del este, salida a La Lima.

Los exámenes psicológicos y oftalmológicos el solicitante puede hacérselos en cualquier centro médico certificado.

Por perder una infracción, el usuario debe pagar una multa de L300, además de la falta cometida.

Una de las quejas de los motoristas es que Vialidad cuenta con un servicio deficiente en la emisión de licencias, ya que de manera frecuente suspenden el servicio por falta de sistema, falta de material o daños en las máquinas impresoras.

“Uno viene hasta acá (al plantel) a perder el tiempo y dinero, puesto que siempre salen con algo. Yo he venido como tres veces y hasta hoy espero me atiendan”, cuestionó Enrique Gonzales.