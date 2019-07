Ya no se deducirá 8% del aguinaldo ni del decimocuarto mes a docentes

GRACIAS.

El Congreso Nacional aprobó ayer que se deje de realizar deducciones al pago del decimotercer mes y del decimocuarto a los maestros.

Con el dictamen se reformaron los artículos 3 y 123 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).

La modificación autoriza que no se hagan deducciones del 8% del aguinaldo y del decimocuarto mes a los docentes.

La medida fue aprobada en un único debate luego de que Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional, presentó la moción para la dispensa de dos debates.

La reforma se consiguió durante el Congreso móvil, realizado ayer en Gracias, Lempira.

4 horas duró aproximadamente la sesión del Congreso Nacional realizada ayer en Gracias, Lempira. Empezó alrededor de las 9:00 am y terminó a la 1:00 pm. Estadía.Los diputados permanecieron dos días en Gracias. El martes solo entregaron el premio a la Identidad Nacional y ayer se realizó la sesión completa.

El diputado nacionalista Tomás Zambrano explicó que esto “es un gran paso. Se ha aprobado lo que es la reforma a la Ley de Inprema y esto viene a beneficiar a todos los maestros del país, pues ya no se hará deducción del 8% en el pago del decimotercer ni en el decimocuarto. Quien diga que no es de interés o que no les va a servir a los maestros está bien equivocado”, expresó.

Otra de las reformas aprobadas fue determinar que los jubilados amparados bajo la anterior ley, puedan decidir si prefieren cobrar en vida los 60 salarios que estaba estipulado se les diera a sus descendientes en caso de fallecimiento.

Otro sector beneficiado fue el cafetalero, pues el Congreso aprobó reformas para que los impuestos sobre precios de exportación del café ahora se calculen en base a fecha de compromiso de venta y ya no tomando como referencia la fecha de despacho, que es como se hace ahora.

Estos beneficios entrarán en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta.

Reformas electorales. Como había anunciado Oliva, el tema de reformas electorales no se abordó en la sesión de ayer.

Indicó que “no le cerraremos el espacio a nadie para el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), siempre y cuando llenen los requisitos para optar al cargo”.

Oliva insistió en que “no ejerceremos veto sobre ningún nominado. Candidatos al CNE y TJE solo deben cumplir requisitos que contemple la ley”.

Sobre las quejas de los diputados de Libre porque no se ha abordado el tema de las reformas electorales, señaló que “el Partido Nacional tiene toda la voluntad, lo reafirmo y lo reitero: me siento con Libre y si ellos lo que quieren es tener la certeza de poder incidir para poner un representante ahí, los 61 votos del Partido Nacional van a estar dispuestos para eso”.

Hoy miembros de la junta directiva del Congreso se reúnen con miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que dan acompañamiento técnico y que entregarán un borrador sobre las reformas electorales para Honduras.