¡Apagón! Enee y EEH anuncian cortes de energía en zona norte, occidente y atlántica de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Un corte masivo de energía eléctrica sufrirán miles de familias que habitan en los departamentos del norte de Honduras entre los que está Cortés, Colón, Santa Bárbara e Intibucá.

Esto a causa de los cortes programados que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Empresa Energía Honduras (EEH).

Y por si esto fuera peor, dicha falta de fluído elétrico permanecerá por más de siete horas.

Aquí la lista de sectores afectados:

Bonito Oriental, Colón (De 8:00 am a 3:00 pm)



Carbonales

Bonito Oriental

La Esperanza (Playa de Ganado, La Polla, Antigual)

El Plantel

Machones

Gasolinera Uno Bonito

El Feo

Plantaciones de Standar Fruit Co.

Piedra Blanca

Francia

Limoncito

Municipio de Limon

Plan de Flores

Farallones

Icoteas

L350: Parte de Corocito

Santa Rosa de Aguan (Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguan)

Agua Amarilla

Chapagua

Tarros

Honduras Aguan

Margen Izquierda ( Rio Claro, 5to Batallon, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea)

Tumbador

Marañones

Nueva Marañones

Guadalupe Carney

Silin

Moradel

Castilla (Puerto Castilla, Enp (Empresa Nacional Portuaria), Standard Fruit Co., Base Naval).



Trujillo

(Barrios y Colonias):

Bo. El Centro

Río Negro

El Cerrito

Col. Eduardo Castillo

La Quinta

El Centro

Limonal

El Naranjal

Buenos Aires

Conventillo

La Bolsa

Miramar

18 de Mayo

Cristales

Bo. San Martín

Col. Sixto Cacho

Col. Manuel Bonilla

Sector de la Playa

Col. 19 de Abril

Jericó

Col. Los Maestros

Capiro

Centro

Hospital Salvador Paredes

Centro Penitenciario

Municipio de Santa Fe

San Antonio

Guadalupe

Playas de Mojaguay

Cunda

Hidroelectrica Betulia

Betulia



Tocoa aldeas

Parte de Corocito

Palmichal

San José del Cinco

El Briche

Quebrada de Agua

Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico)

San José de Corrales

Quebrada de Arena

Salama

El Barro

Juan Antonio

La Nueva Suyapa

La Arenosa

Taujica

El Novillo

El 15

La 45

La Abisinia

El Tigre

Res. Prado Verde



Tocoa (Colonias y Barrios)

Toronjal

Doctores

Salomón 1 y 2

Fabio Ochoa

Aurora

Buenos Aires

Laureles

Alemán 1 y 2

Las Uvas

Génesis

El Centro

Municipalidad de Tocoa

La Colon

La Esperanza

18 de Septiembre

Las Flores

Bo. Abajo

Hospital San Isidro

Bomberos.



San Pedro Sula (De 8:00 am a 3:00 pm)

Bo. Lempira (Este y Sur), Bo. El Benque (Sur), Bo. Medina (Oeste).





Omoa, Quimistán (De 8:30 am a 4:30 pm)



Omoa:

Residencial Río Azul

Residencial Ricardo Alvarado

Omoa Motrique

Rio Coto

Milla 3

San Marcos

Milla 4

Milla 5

Chachaguala

Muchilena

Flores de Muchilena

El Paraíso

Veracruz

Puerto Escondido

Masca

Los Achiotes

Cuyamel

Barra de Cuyamel

Barra del Motagua

Río Chiquito

Tegucigalpita

El Triunfo

Potrerillos

Cuyamelito

San Carlos

Cortecito

Brisas de Omoa

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera

García

La Estrella



Quimistán:

El Listón

Paso Viejo

Las Flores

Centrales de Cuyamel

San Carlos

Cortecito



Las Vegas, San Pedro Zacapa, Concepción Sur, San Francisco de Ojuera, Ceguaca (De 8:30 am a 4:00 pm)



Las Vegas:

El Mochito

El Ponciano

El Palmar

Buena Vista

Los Aguajes





San Pedro Zacapa:

Agalteca

El Campesinado

La Boquita

Azacualpa

Canculunco

San Antonio de Chuchepeque

El Ocote

Agua Sarca

Plan de Encima

El Tablón

El Barrial

Aguacaliente

Mojarras

Crucitas

Quebrada Honda



Concepción Sur:

Nueva Esperanza

Los Nuevos Achotes

El Playón

La Aisla

Pinabete

La Vueltosa

Peña Blanca

El Timbo

La Laguna y los Troches

El Aguaje

La Laguna



San Francisco De Ojuera:

El Pilón

El Diviso

Santa Fe

Santa Ana

San Ramón

La Palca

La Vega

El Gavilan

Zapotal

La Veneda

Piedras de Agua

La Chorrera

Bordo Villanueva

El Barrial

El Molo

Los Laureles

Tejeras



Intibucá:

Nueva Esperanza



Ceguaca:

San Juan

La Libertad

El Edén

Santa Ana



Santa Rita:

Generadoras Canjel

Zacapa





Cucuyagua Copán, San Pedro Copán, Corquín Copán, Belén Gualcho Ocotepeque (De 8:00 am a 4:00 pm)



Municipio de Cucuyagua, Copán:

Casco Urbano de Cucuyagua

Séptimo Batallón de Infantería y sus caceríos cercanos



Municipio de San Pedro,Copán:

Casco Urbano de San Pedro

Cartagua

El Zapote

Capucas

El Ejido

Yaunera

Bocadel Monte y sus caseríos cercanos



Municipio de Corquín, Copán:

Casco urbano de Corquín

Agua Caliente

El Carrizal

Gualme Jimilile

Las Casitas

Potrerillos y sus caceríos cercanos



Municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque:

Casco Urbano de Belén Gualcho y las aldeas.