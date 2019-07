Municipios de Cortés, Yoro y Comayagua no tendrán energía eléctrica este martes

San Pedro Sula, Honduras.



Empresa Energía Honduras y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica anunciaron los lugares y horarios en los que no habrá energía eléctrica este martes 9 de julio.



Villanueva, Potrerillos, Pimienta y Santa Rita - 8:30 am a 4:30 pm



Barrio El Centro (VIllanueva),

Bo. Cabañas

Bo. Las Flores

Bo. San Ramón

Bo. Manuel Bonilla

Col. Martín Fajardo

Col. Agua Azufrada

Col. 1 de Mayo

Col. Orquídea 1, 2 y 3

Col. Miguel Calvo II etapa

Col. San Ramón

Aldea La Bolsa

Aldea LA Venta

Aldea San Isidro

Col. Esquipulas

Col. Los Tres Reyes

Pimienta

Potrerillos

Ingenio Villanueva

Pimienta Vieja

Potrerillos

La Sarrosa

Nueva Garroba

Aldea Sábana de Juárez

Aldea San Miguel

Incal



Comayagua - 08:30 a 10:30 am y 03:45 a 04:00 pm



Generación Coyolar

Generación San Alejo

Aldea San Nicolás

Aldea Palo Blanco

El Conejo

Los Palillos

San José

Los Mangos

Las Flores

Las Mercedes

Rancho Chiquito

El Higuito

Aldea Pepineros

Compañía Iagsa

Exportadora del Atlántico

El Trapichito

El Rodeo

El Coquito