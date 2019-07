Porteños a la espera que el Gobierno les dé el malecón

Puerto Cortés.

Restauranteros y hoteleros afiliados a la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), filial local, no bajan los brazos y continúan luchando para que el Gobierno traspase el malecón al municipio.

A inicios de 2010, las autoridades municipales y ese grupo de comerciantes iniciaron gestiones ante la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y entidades gubernamentales para que le dieran mantenimiento a ese sitio de la península porteña, los esfuerzos fueron en vano.

El alcalde Allan Ramos también esta presionando.

El abandono, las altas mareas y el sismo de 2009 aceleraron su destrucción; poco a poco la estructura que fue construida por la ENP entre 1998 y 2002 fue cediendo hasta colapsar.

No podemos permitir que ese espacio se pierda, hay que hacer de nuevo el malecón. Geovanni Brocato, presidente de la Canaturh local

El exalcalde de Puerto Cortés y exdiputado en el Congreso Nacional Marlon Lara presentó en su momento una moción para que la obra fuese traspasada al municipio, el decreto fue aprobado, pero nunca fue publicado en el diario oficial La Gaceta para que fuese ley.

Lucha. Geovanni Brocato, presidente de la Canaturh de Puerto Cortés, manifestó que en varias ocasiones han pedido al presidente Juan Orlando Hernández que les ayude con el traspaso, no hay respuesta. “Ya tenemos un nuevo diseño para entregarlo a la Mesa de Turismo de Casa Presidencial, no podemos estar desperdiciando un sitio tan bonito que nos traería a miles de turistas”, dijo. La visión es construirlo de nuevo con sus respectivos quioscos y otros atractivos. La Prensa quiso saber si la ENP tiene algún plan de reconstrucción o lo entregará a la alcaldía, su relacionista público, Gerson Fúnez, no contestó su celular.