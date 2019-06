En un “descuido” del alcalde, regidores remueven a tesorero

LA CEIBA.

Por no dar informes y no priorizar los gastos, la Corporación Municipal removió de su cargo al tesorero de la alcaldía de La Ceiba, Carlos Zúniga.

La atípica decisión se tomó minutos después de que el alcalde Jerry Sabio se retirara de la sesión de Corporación de esta semana para cumplir otros asuntos en la ciudad. “No teníamos quejas; de febrero para acá él dejó de dar informes. Y esto al final está en nuestro derecho, trabajar con las personas que nos van entregar informes a las autoridades como son, para tomar las decisiones que son, entonces fue por esto”, informó el regidor Gustavo Irías.

El regidor aclaró que lo del tesorero no es tanto por malversación, “ya que sabemos que con el nuevo presupuesto se lograron transparentar los recursos, pero sí tenemos dudas en cuanto a priorizar el gasto”.

Alba Zepeda, alcalde por ley, Ricardo Azcona, Gustavo Irías, Alberto Reconco, Óscar Moreno, Alba Zavala y Mauricio Cálix aprobaron la moción.

El alcalde Jerry Sabio se mostró conmovido por esta decisión, que fue mocionada por el regidor Ricardo Azcona y secundada por el regidor Gustavo Irías, después de que él dejara a la vicealcaldesa a cargo de la sesión de Corporación para atender otros compromisos.

“Hemos visto una conducta que no es regular, y llama la atención este tipo de actitud, pues yo en ese momento me moví a Copeco por el dengue en una emergencia declarada por el Estado y tuve que asistir. Desde ese momento se tomó esa decisión, teniendo un punto de acta donde no se había manejado ese tema”, expresó el alcalde.

Atrasos en pago de salarios Con esta decisión de la Corporación Municipal de remover a su tesorero se mantienen paralizados los pagos que se han estado gestionando para los empleados y contratistas del servicio de la basura.

Una toma en los bajos de la alcaldía y otra en el relleno sanitario son los reclamos por falta de pagos atrasados en servicios y salarios. La ciudad está llena de basura desde el pasado martes.

Bajo el acta número 19 de la sesión de Corporación se aprobó para remover del cargo a Zúniga y le dieron 20 días para que entregue informes.

“Todos los meses hemos entregado informe, ya sea verbal o escrito. Siempre que la Corporación ha requerido un informe se le ha presentado, igual hemos notificado al alcalde sobre las situaciones que hemos encontrado que de alguna manera requieren prestar atención”, indicó Carlos Zúniga.

Datos -8 millones de lempiras paga al mes en salarios la alcaldía de La Ceiba. -120 toneladas de basura se producen al día en La Ceiba, y van tres días sin depositar en el crematorio.

Dijo que la justificación de los regidores nos es válida, “puesto que siempre que se nos ha consultado cualquier detalle con respecto a la administración se ha informado en todo tiempo”.

Lamentó que hay personas dentro de la Corporación Municipal que no están conformes con su trabajo, “porque no me he prestado a situaciones que van reñidas por la ley, a ser partícipe de cosas que van a dañar a posterior administración”, denuncio Zúniga. Hay funcionarios que le han pedido que pague a determinado grupo de empleados municipales, “por ello temo por mi vida, por toda la información que uno conoce”.